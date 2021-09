Haimbuchner: Bürgerrechte sind keine Spielmasse für Allmachtsfantasien

Linz (OTS) - „Die FPÖ ist die Partei der Freiheit. Wer will, dass auch in den nächsten sechs Jahren eine starke freiheitliche Handschrift in unserem Land zu spüren ist, der muss am Sonntag FPÖ wählen“; betonte FPÖ-Landesparteiobmann Dr. Manfred Haimbuchner vor 2.000 begeisterten Anhängern gleich zu Beginn seiner Ausführungen im Linzer Design-Center. *****

„Wie schnell die Bürgerrechte und unsere Freiheiten beschnitten werden können, zeigen die Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie: In grundlegende Rechte - wie die Versammlungsfreiheit oder die Bewegungsfreiheit - wurde erheblich eingegriffen. In vielen Fällen wurde die Rechtswidrigkeit der verordneten Maßnahmen durch den Verfassungsgerichtshof festgestellt“, skizzierte Haimbuchner die besorgniserregende Entwicklung der vergangenen Monate.

„Weitere Einschränkungen drohen im Zusammenhang mit der Impfung. Es entspricht unserer freiheitlichen Gesinnung, gegen solche Repressionen aufzutreten. Die Freiheit des Menschen ist das höchste Gut, sie bedarf eines besonderen Schutzes. Mit Freiheit geht immer auch Verantwortung einher.“ Daher bekenne sich die FPÖ zur Eigenverantwortung der Bürger. Der Wille zur Selbstverantwortung sei Voraussetzung für echte Freiheit, denn „die Bürgerrechte sind keine Spielmasse für politische Allmachtsfantasien.“

„Nur mit der FPÖ gibt es eine politische Kraft, die den Bürgern ihre Grundrechte garantiert und für Hausverstand in der Politik steht. Nur mit uns gibt es vernünftige und bodenständige Politik für Oberösterreich – für Heimat, Leistung und Sicherheit“, so Haimbuchner abschließend.

Auch Wahlkreisspitzenkandidat für Linz und Umgebung Landesrat Mag. Günther Steinkellner zeigte sich überzeugt, dass „wir am Sonntag ein starkes freiheitliches Zeichen für Oberösterreich setzen werden.“ Es liege in der freiheitlichen DNA, für das Land und seine Menschen zu arbeiten, „das haben wir in den letzten sechs Jahren eindrucksvoll bewiesen. Wir haben zum Beispiel mehr Brücken in Oberösterreich gebaut, als vorher überhaupt existent waren“, so Steinkellner. „Wer eine Fortsetzung der erfolgreichen Regierungsarbeit in Oberösterreich haben will, der muss die FPÖ am Sonntag mit seiner Stimme unterstützen und auch seine Freunde und Bekannten motivieren, zur Wahl zu gehen“, so Steinkellner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Jan Ackermeier, M.A. | Politischer Referent

Blütenstraße 21/1, 4040 Linz

(0732) 73 64 26 – 34, jan.ackermeier @ fpoe.at