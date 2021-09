Kaineder: Weltweiter Klimastreik - Eine Generation kämpft für ihre Zukunft: „Eure Botschaft ist unser Auftrag auch hier in OÖ"

Grüne stehen geschlossen hinter Fridays For Future: „Wir laden diese jungen Menschen ein, gemeinsam mit uns Grünen Oberösterreich zu verändern und auf Klimaschutzkurs zu bringen“

Linz (OTS) - „Den Kopf in den Sand stecken, funktioniert nicht mehr. Millionen junge Menschen sind heute wieder weltweit auf die Straße gegangen, um für Klimaschutz und ihre Zukunft zu kämpfen. Auch hier in Oberösterreich. Und die Fridays For Future Bewegung, diese junge Generation hat eine ganz klare Botschaft für uns. Macht uns dieses Planeten nicht kaputt, tut endlich was, macht endlich Klimaschutz. Denn eines ist klar: Diese Generation ist die erste, die die Folgen des Klimawandels voll abbekommt, und die letzte die den Klimakollaps noch verhindern kann. Wir Grüne haben diese Botschaft längst verstanden. Wir stehen geschlossen hinter diesen jungen Menschen, sehen uns als engste Partner und politische Stimme für ihre Forderungen. Wir treten am Sonntag an, diese Forderungen auch in Oberösterreich endlich umsetzen und das Land auf Klimaschutzkurs zu bringen“, betont der Grüne Spitzenkandidat für die LTW 21 LR Stefan Kaineder, der heute selbstverständlich bei der Klimademonstration in Linz teilgenommen hat.

Die Grünen bauen bei diesen so wichtigen Wahlen nicht nur auf die Unterstützung dieser jungen Menschen und wollen die Nummer 1 bei den ErstwählerInnen werden. Sie haben auch großartige VertreterInnen der jungen Generation in den KandidatInnen-Reihen. Allen voran Anne-Sophie Bauer, mit 26 Jahren jüngste LT-Kandidatin der Grünen. Sowie Julia Reiter aus Kirchschlag, mit 23 Jahren die jüngste Grüne Bürgermeister-KandidatIn.

„Wir setzen auf diese junge Generation. Wir laden sie ein, gemeinsam mit uns Grünen Oberösterreich zu verändern und das zu machen, was die schwarz-blaue Koalition in all den Jahren nicht gemacht hat:

Effektiven Klimaschutz. Das heißt eine richtige Energie- und Verkehrswende auf den Weg zu bringen, unseren Boden und damit auch das Klima zu schützen. Wir haben diesen Sommer die katastrophalen Folgen des Klimawandels erlebt. Weltweit und hier in Obersterreich erlebt, mit Überflutungen und Riesenhagel. Wir müssen jetzt tun und handeln. Denn es ist unsere Verantwortung und Verpflichtung, den nächsten Generationen einen funktionierenden Planeten und ein lebenswertes Oberösterreich zu hinterlassen“, betont Kaineder.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Ecker, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: markus.ecker @ ooe.gruene.at, http://www.ooe.gruene.at