FPÖ – Schnedlitz: Kurz-Freund und Skandalwirt Martin Ho pfeift laut Medienberichten auf Genehmigungen und feiert illegale Partys

Vorgangsweise erinnert an skrupelloses Verhalten der ÖVP auf politischer Ebene

Wien (OTS) - Wieder Wirbel um Martin Ho. Der Skandalwirt und enge Freund von ÖVP-Kanzler Kurz bringt laut einem Medienbericht die Anrainer seiner neuen Innenstadt-Disco „The Hidden Club“ auf der Mariahilfer Straße um ihren wohlverdienten Schlaf. Obwohl offenbar die behördliche Genehmigung noch nicht vorlag, soll Ho seinen Club gestern Abend trotzdem eröffnet haben – bis das Magistrat Wien mit ihrer schnellen Eingreiftruppe dem Spuk ein Ende setzte, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Für FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz ist diese Vorgangsweise bezeichnend: „Ho hat sich in den letzten Jahren zum Skandal-Gastronomen entwickelt. Mehrfach wurde in den Lokalen des Kurz-Freundes zur Lockdown-Zeit illegale Partys gefeiert. Aber nicht nur Lokale wurden bespielt – zum Jahreswechsel 2020/2021 soll Hos Hotel in der Wachau Schauplatz eines rauschenden Festes gewesen sein. Und das zu einer Zeit, wo ÖVP-Innenminister Nehammer alle Silvesterpartys verboten hat.“

Das Verhalten des Kurz-Intimus erinnert den freiheitlichen Generalsekretär an die politische Vorgangsweise der ÖVP: „Die türkise Partie betrachtet Österreich als ihr Eigentum und macht, was sie will. Das beginnt beim Postenschacher rund um Thomas Schmid, setzt sich über diverse Beschaffungsvorgänge in der Coronakrise fort und endet mit Hausdurchsuchungen beim ÖVP-Finanzminister Blümel und Ermittlungen gegen den Bundeskanzler wegen des Verdachts der Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss.“

Mit dem Blick auf die Vorgänge in der ÖVP habe sich Martin Ho offenbar gedacht, dass auch er weiterhin machen kann, was er will, zumal ja die Lokale des Skandalwirts ohnedies für die Schickimicki-Szene und damit für das Klientel der türkisen Truppe innerhalb der ÖVP gemacht seien. Schnedlitz: „Zeige mir deine Freunde, und ich sage dir, wer du bist. Dieses Sprichwort passt zu einhundert Prozent auf das Buddy-Duo Sebastian Kurz und Martin Ho“, hält Schnedlitz fest.

