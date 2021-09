Wahlen in Linz und Graz: ImmoScout24 Guerilla-Werbeaktion

Am 24. Und 25. September belebt ein Truck mit (Wahl)-Botschaften das Linzer und Grazer Stadtleben

Wien (OTS) - ImmoScout24 startet eine Guerilla-Werbeaktion mit der Message:

Den richtigen Politiker finden: schwer

Die richtige Immobilie finden: einfach

In Graz sind die mobilen Plakate am 24. September von 9 bis 15 Uhr zwischen Citypark und dem Murpark unterwegs. Der Truck mit den Plakaten kann unter anderem in der Grazer Altstadt, rund um den Schlossberg, am Universitätsplatz, der TU Graz, beim Styria Media Center und beim Murpark gesichtet werden. Die Linzer werden am Samstag, dem 25. September von 9 bis 18 Uhr die Möglichkeit haben, etwas Abwechslung vom Wahlalltag zu bekommen. Dort führt die Route unter anderem bei der Kulturmeile, dem Lentos Kunstmuseum, dem Hauptplatz und Linzer Mariendom sowie dem Hauptbahnhof vorbei.

Damit crasht das Online-Potal für Immobilien-Suchende die heiße Phase vor den Wahlen mit einem echten Muntermacher. „Das Wahlergebnis ist offen und man sollte seine Möglichkeit nutzen, um durch die eigene Stimme das Ergebnis mitzubestimmen. Deutlich mehr Einfluss hat man bei der Wahl seines zukünftigen Zuhauses. Bei der Suche nach der richtigen Immobilie ist ImmoScout24 die richtige Wahl. Bei uns finden die Österreicher:innen rasch und unkompliziert ihre Wunschimmobilie“, so Markus Dejmek, Österreich-Chef von ImmoScout24.

Die Route der mobilen Plakate in Linz zum Download

Die Route der mobilen Plakate in Graz zum Download

