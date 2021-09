GRÜNE - TERMINE

Vom 27. September bis 3. Oktober 2021

Montag, 27. September 2021

11.00 Uhr: Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer nimmt an der feierlichen Verleihung des Großen Silbernen Ehrenzeichens an Dr. Thomas Angyan und der Verleihung des Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst an Eva Angyan teil. Ort: Palais Niederösterreich, Landtagssaal, Herrengasse 13, 1010 Wien.

Dienstag, 28. September 2021:

11.00 Uhr: Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer nimmt am Pressegespräch anlässlich der Vorstellung der neuen Arbeits- und Spielstätte der Wiener Staatsoper teil. Ort: Wiener Staatsoper, Orgelsaal (Eingang Portier Herbert-von-Karajan-Platz), 1010 Wien.

12.00 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler besucht die SODEXO-Betriebsgroßküche im ÖAMTC Mobilitätszentrum anlässlich des Welttags gegen Lebensmittelverschwendung am 29. September. Ort: Baumgasse 129, 1030 Wien.

15:30 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt am SDG Dialogforum „Building forward better mit der Agenda 2030“ teil. Ort: Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, 1010 Wien.

Mittwoch, 29. September 2021:

10.00 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt an der Landesenergiereferent:innenkonferenz teil. Ort: Hotel Gasthof Maria Plain, Plainbergweg 41-43, 5101 Bergheim bei Salzburg.

Donnerstag, 30. September 2021

10.30 bis 17.00 Uhr: Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer lädt zu einem internationalen Symposium zum Thema „Was bedeutet Fairness in Kunst und Kultur?“. Ort: Konzerthaus Wien, Schubertsaal, Lothringerstraße 20, 1030 Wien (nur mit Anmeldung). Livestream online: www.fairness‐symposium.at

14.30 Uhr: Justizministerin Alma Zadić besucht die Jubiläumsfeier 70 Jahre Gewerbliche Berufsschule in der Justizanstalt Graz-Karlau. Ort: Herrgottwiesgasse 50, 8020 Graz.



Freitag, 1. Oktober 2021:

9.00 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt an der Landesverkehrsreferent:innenkonferenz teil, Loisium Hotel Südsteiermark: Ort: Am Schlossberg 1a, 8461 Ehrenhausen.

