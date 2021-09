„Europastudio“ über „Europa nach dem Ende der Ära Merkel“

Am 26. September um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Wahltag in Deutschland markiert das Ende der Ära Merkel. Laut einer Analyse im „Spiegel“ hinterlässt die Kanzlerin in der deutschen Innenpolitik „gigantische Herausforderungen“, weil sie zu viel Wert darauf gelegt hat, beliebt zu werden und ihre großen Projekte abgebrochen hat. Stimmt diese Wertung? Wie sieht man die Bilanz ihrer Außenpolitik in der Europäischen Union und in der Integrationspolitik? Wie lässt sich heute ihr Krisenmanagement in der Flüchtlingskrise, in den Beziehungen zu Russland, zu Polen und Ungarn sowie zu China und den USA beurteilen? Und welche Erwartungen richten sich an ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 26. September 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 unter der Leitung von Prof. Paul Lendvai im „Europastudio“:

Alexandra Föderl-Schmid

stv. Chefredakteurin „Süddeutsche Zeitung“, München

Klaus-Dieter Frankenberger

Senior Commentator „Frankfurter Allgemeine Zeitung“

Tessa Szyszkowitz

Korrespondentin „profil“ und „Falter“, London

Christian Ultsch

Leiter Außenpolitik „Die Presse“, Wien

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at