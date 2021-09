Gipfeltreffen "LEBENSMITTEL.WERTSCHÄTZEN": Branchengespräche von 18 Organisationen aus Landwirtschaft, Produktion und Handel.

Regionalität & ländliche Wertschöpfung als zentrale Themen beim TAG DES HANDELS 2021. Einigkeit bei Herkunftskennzeichnung, Ombudsstelle und Umsetzung der UTP-Richtlinie.

Wien (OTS) - 18 Verbände und Organisationen aus allen Bereichen rund um’s Lebensmittel haben sich gestern Abend in Oberösterreich getroffen, um im Rahmen der Plattform "LEBENSMITTEL.WERTSCHÄTZEN." über Regionalität und die Förderung heimischer Lebensmittel zu sprechen. Hochkarätige Vertreter:innen aus Landwirtschaft, Produktion, FMCG, Gastronomie und Handel tagten im Kongresshaus Gmunden am Traunsee. Landwirtschaftsministerin Köstinger musste ihre Teilnahme absagen.



Das Ziel des Gipfels? Ein branchenübergreifender und konstruktiver Dialog. Hintergrund: Der Trend zum nachhaltigen Einkauf und zu regionalen Lebensmitteln nimmt zu. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine krisenresiliente Lebensmittelversorgung und -verarbeitung durch österreichische Betriebe ist. Die 3 wichtigsten Parameter dafür?

Eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für verarbeitete Lebensmittel sowohl im Handel als auch in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung.

für verarbeitete Lebensmittel sowohl im Handel als auch in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Die Einrichtung der 2018 von Landwirtschaftsministerium und Handelsverband gemeinsam konzipierten österreichischen Ombudsstelle zur weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Handel und Landwirtschaft.

zur weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Handel und Landwirtschaft. Die 1-zu-1-Umsetzung der UTP-Richtlinie in nationales Recht. Für letztere hat die Europäische Union bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet, da die Umsetzung bis 1. Mai hätte erfolgen sollen.

"Der Lebensmittelhandel steht für gelebte Regionalität und ländliche Wertschöpfung. Unser Ziel ist es, heimische Verbraucherinnen und Verbraucher noch stärker zum Kauf regionaler Qualitätsprodukte aus Österreich zu motivieren", sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes und Initiator der Plattform "LEBENSMITTEL.WERTSCHÄTZEN“.

"Der heutige Gipfel mit den wichtigsten Partnern aus Landwirtschaft, Industrie und Handel hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig der ehrliche Dialog ist. Dieser österreichische Weg hat sich viele Jahre lang bewährt und uns zum weltweiten Vorreiter in Sachen Regionalität im Lebensmittelhandel gemacht", so Will.

Der Lebensmitteleinzelhandel stellt einen zentralen volkswirtschaftlichen Wirtschaftsfaktor für Österreich dar. Die Branche sichert hierzulande mehr als 165.000 Arbeitsplätze direkt und indirekt ab und sorgt für ein Bruttoinlandsprodukt von mehr als 15 Milliarden Euro. Die gesamte heimische Lebensmittel-Wertschöpfungskette – Landwirtschaft, Industrie und Handel – steht für Transparenz und Qualität. Die eingeschlagene Richtung stimmt, denn der Bioanteil im österreichischen Lebensmittelhandel liegt bereits bei deutlich über 10 Prozent.

Nur gemeinsam können wir einen nachhaltigen Beitrag leisten, um die Wertschätzung regionaler Lebensmittel in Österreich weiter zu steigern und das Bauernsterben stoppen. Der Handelsverband und seine Mitglieder stehen jederzeit für Gespräche mit der Landwirtschaftsministerin zur Verfügung.

Folgende Partner haben beim Gipfeltreffen "LEBENSMITTEL.WERTSCHÄTZEN" in Gmunden teilgenommen:

Johannes Schmuckenschlager (LKNÖ - Landwirtschaftskammer Niederösterreich)

(LKNÖ - Landwirtschaftskammer Niederösterreich) Ferdinand Lembacher (LK - Landwirtschaftskammer Österreich)

(LK - Landwirtschaftskammer Österreich) Günther Thumser (MAV – Markenartikelverband)

(MAV – Markenartikelverband) Markus Lukas (GGÖ – Geflügelmastgenossenschaft)

(GGÖ – Geflügelmastgenossenschaft) Mirjam Lichtenberger (ZAG - Zentrale Arbeitsgemeinschaft der österr. Geflügelwirtschaft)

(ZAG - Zentrale Arbeitsgemeinschaft der österr. Geflügelwirtschaft) Johann Költringer (VÖM - Verband österreichischer Molkereien)

(VÖM - Verband österreichischer Molkereien) Hannes Royer (Land schafft Leben)

(Land schafft Leben) Hartwig Kirner (Fairtrade Österreich)

(Fairtrade Österreich) Oliver Jonke (Bauernladen.at)

(Bauernladen.at) Georg Strasser (Too Good To Go)

(Too Good To Go) Fritz Poppmeier (SPAR Österreichische Warenhandels-AG)

(SPAR Österreichische Warenhandels-AG) Marcel Haraszti (REWE International AG)

(REWE International AG) Christoph Rief (HOFER KG)

(HOFER KG) Alessandro Wolf (LIDL Österreich GmbH)

(LIDL Österreich GmbH) Peter Paul Mölk (MPREIS Warenvertriebs GmbH)

(MPREIS Warenvertriebs GmbH) Josef Pirker (METRO Österreich GmbH)

(METRO Österreich GmbH) Manuel Hofer (Transgourmet / TOP-TEAM Zentraleinkauf GmbH)

(Transgourmet / TOP-TEAM Zentraleinkauf GmbH) Andreas Haider (Unimarkt Handels-GmbH)

(Unimarkt Handels-GmbH) Rainer Will (Handelsverband)

Weitere Informationen finden Sie auf www.lebensmittel-wertschätzen.at

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kuehberger, MA

Pressesprecher

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at



Julia Gerber, MA

Communications Managerin

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 80

julia.gerber @ handelsverband.at

www.handelsverband.at