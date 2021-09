„Sport am Sonntag“ mit Schlierenzauer-Abschied und ÖFB-Cup-Auslosung

Am 26. September um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 26. September 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Im Studio: Frauenpower aus dem Ländle

Die Karate-Bronzemedaillengewinnerin von Tokio Bettina Plank und Ski-Weltmeisterin Katharina Liensberger zu Gast.

Skispringen: Abschied des Rekordsiegers

Gregor Schlierenzauer gab nach 53 Weltcupsiegen und vergeblichen Versuchen, in die Weltspitze zurückzukehren, seinen Rücktritt bekannt.

Mountainbike: Valentina Höll zu Gast

Die 19-jährige Salzburgerin gewinnt den Downhill-Weltcup.

Golf: Bernd Wiesberger beim Ryder Cup

Erstmals spielt ein Österreicher im prestigeträchtigen Kontinentalkampf.

Fußball: Cup-Auslosung

Live im Studio – die Auslosung des Achtelfinales im ÖFB Cup.

