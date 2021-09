Multimedialer Programmschwerpunkt der ORF-Abteilung „Religion und Ethik“ „Vom Gehen, Wandern und Pilgern“

Von 25. September bis Ende Oktober in Ö1, ORF 2 und auf religion.ORF.at

Wien (OTS) - Der Herbst ist – dank des Farbenspiels der Natur – eine der schönsten Jahreszeiten für ausgedehnte Bergtouren und Wanderungen. Und auch eine beliebte Zeit zum Pilgern. Damit die Seele Schritt halten kann: Gehen ist das beste Tempo für Körper, Geist und Seele – das belegen nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch die Erfahrungen von mehr und mehr Wanderbegeisterten und Pilgerinnen und Pilgern. Diese Art von Bewegung ist in den vergangenen Jahren zum Boom, Trend, gar Hype geworden. Dabei ist die Lebenskunst des Gehens schon Jahrhunderte alt und vielen Religionen und Traditionen bekannt. Auf dem Weg durch die Natur und Welt näher zu sich selbst oder zu einer transzendenten, spirituellen Quelle, zu Gott finden: Pilgern ist die älteste, bis in die Spätantike zurückreichende Form des bewussten Wanderns – mit einem örtlichen und einem geistigen Ziel. Mittlerweile gibt es weltweit und auch in Österreich ein dichtes Netz an Wander- und Pilgerwegen, das zum Aufbrechen einlädt.

Die ORF-Abteilung „Religion und Ethik“ bietet von 25. September bis Ende Oktober 2021 einen multimedialen Programmschwerpunkt über das Gehen, Wandern und Pilgern, über das Überwinden von körperlichen und mentalen Grenzen und über Lebens-Wege und Ziele.

Die einzelnen Programmpunkte im Überblick:

RADIO:

Logos – Glauben und Zweifeln: „Meditieren mit den Füßen – Oder: Was wir beim Wandern und Pilgern erfahren können“ (25. September, 19.05 Uhr, Ö1)

Praxis – Religion und Gesellschaft: „Die Autobahn Gottes – Pilgern auf dem Jakobsweg“ (29. September, 16.05 Uhr, Ö1)

Lebenskunst – Begegnungen am Sonntagmorgen: „Erst Jakobsweg, dann Hadsch“ (3. Oktober, 7.05 Uhr, Ö1)

Lebenskunst – Begegnungen am Sonntagmorgen: „Pilgern als Auszeit vom Alltag und als Weg ins Innerste – Eine Wallfahrt nach Mariazell“ (10. Oktober, 7.05 Uhr, Ö1)

Lebenskunst – Begegnungen am Sonntagmorgen, „Venedig, Athos und der Ganges – Axel Seidelmann über die Spiritualität des Reisens“ (10. Oktober, 7.05 Uhr, Ö1)

Lebenskunst – Begegnungen am Sonntagmorgen, „Mekka von innen – Eine Reportage aus der Hauptstadt des Islam“ (17. Oktober, 7.05 Uhr, Ö1)

TV:

Religionen der Welt: „Viele Wege – ein Ziel“ (16. Oktober, 16.55 Uhr, ORF 2)

Orientierung: „Frauenpilgertag“ (24. Oktober, 12.30 Uhr, ORF 2) Was ich glaube: „Vom Gehen“ (24. Oktober, 16.55 Uhr, ORF 2)

ONLINE / religion.ORF.at:

„Verpönt und verboten: Warum Pilgern im Protestantismus tabu war“ (Oktober 2021)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at