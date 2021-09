10. Bezirk: Kurt Strohmer singt im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Auf Einladung des Vereines „Kultur 10“ gastiert am Sonntag, 26. September, der beliebte Unterhalter Kurt Strohmer im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Der Gründer des „Hawara Clubs“ lädt all seine Freundinnen und Freunde ein, in einem gemütlichen Rahmen stimmungsvolle Wiener Musik zu hören und der Humor kommt dabei garantiert nicht zu kurz. Begleitet wird Strohmer von 2 Musikanten, die mit Gitarre und Akkordeon aufspielen. Um 11.00 Uhr geht das „wienerische“ Programm los und dauert bis 14.00 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro („Musik-Beitrag“). Die Zuhörerschaft wird um Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen ersucht. Information und Anmeldung: Telefon 0660/46 46 614 (Ehrenamtliches „Kultur 10“-Sekretariat: Roswitha Jarolim). Auskunft und Reservierung via E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Das Repertoire von Kurt Strohmer reicht von Wienerliedern bis zu Evergreens, Austro-Pop, Schlagern, Boogie, Rock’n Roll und weiteren Musikrichtungen. Der vielseitige Künstler erfreut die Menschen als Sänger, Conférencier und Humorist. In Lokalen und auf Bühnen im Inland und Ausland sowie auf Kreuzfahrt-Schiffen präsentiert Strohmer seine Show „Wiener Entertainment“ und verbreitet gute Laune. Internet-Info: www.kurtstrohmer.at.

