„Heimat Fremde Heimat“: Sprachrettung – die App zur Rettung von Minderheitensprachen

Am 26. September um 13.30 Uhr in ORF 2

Marin Berlakovich präsentiert im ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat" am Sonntag, dem 26. September 2021, um 13.30 Uhr in ORF 2 einen Beitrag zum Thema „Sprachrettung – die App zur Rettung von Minderheitensprachen":

Derzeit werden auf der Welt noch knapp 7.000 Sprachen gesprochen. Bis Ende des 21. Jahrhunderts wird nur noch die Hälfte davon existieren, erklärt die UNESCO. Auch in Österreich sind die Sprachen und Idiome der österreichischen Volksgruppen bedroht. Das Kärntner Slowenische „Künstler*innenkollektiv BAŠK“ will nun die Volksgruppensprachen ins nächste Jahrhundert retten und begibt sich daher auf die Suche nach innovativen Ideen. In Zusammenarbeit mit den Schweizer Rätoromanen, den Sprachrettungsbeauftragten der Isle of Man, der Minderheitenvertretung FUEN, Sprachwissenschafterinnen und Sprachwissenschaftern sowie Programmiererinnen und Programmierern aus Südtirol und Slowenien und den österreichischen Volksgruppen wurde begonnen, das Konzept für eine Sprach-App für bedrohte Sprachen zu entwickeln. Das Sprachrettungsprojekt wird medial von den Minderheitenredaktionen des ORF und im Rahmen von „Let‘s go viral“ auf „volksgruppen.ORF.at/diversitaet“ begleitet. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

