Toto- Sechsfachjackpot wartet mit 52.000 Euro

Sechsfachjackpot auch beim Zwölfer

Wien (OTS) - Kein Toto Experte schaffte es in der Runde 38A, den Toto Dreizehner zu tippen. Die Jackpot-Serie geht damit in die sechste Runde. Der Gewinntopf ist bereits mit mehr als 43.000 Euro gefüllt, der Dreizehner-Rang wird bis zum Annahmeschluss am Samstag rund 52.000 Euro schwer sein.

Auch im Zwölfer-Gewinnrang gab es keinen Gewinner und damit heißt es auch hier: Sechsfachjackpot.

Die Torwette zu knacken, war offenbar wieder zu knifflig. Abermals erriet kein Spielteilnehmer die fünf richtigen Ergebnisse.

Annahmeschluss für die Runde 38B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 38A

6fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 43.354,39 – 52.000 Euro warten 6fach JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 23.411,37 13 Elfer zu je EUR 80,10 101 Zehner zu je EUR 20,60 83 5er Bonus zu je EUR 10,40

Der richtige Tipp: X 1 2 2 2 / X 2 X 2 2 2 X 2 X X X 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 6.762,48 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.083,74 Torwette 3. Rang: 9 zu je EUR 49,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 151.582,96

Torwette-Resultate: 1:1 1:0 2:+ 0:2 1:+

