„Walking on Sunshine“ und „Familiensache“ zwischen Schönwetter und Stimmungstief

Zwei neue Folgen der ORF-Komödien-Serien am 27. September in ORF 1

Wien (OTS) - Wo ist Wetterstar Otto Czerny-Hohenburg (Robert Palfrader)? Ein Tief steht dem „Walking on Sunshine“-Team in einer neuen Folge der dritten Staffel der ORF-Dramedy am ORF-1-Serienmontag, dem 27. September 2021, um 20.15 Uhr bevor. Doch wo Schatten, dort ist bekanntlich auch Licht, und so sorgt der neue Praktikant für jede Menge Hochgefühle. Ob es in einer Beziehung besser ist, viel, wenig oder gar nichts zu reden – diese Frage stellen sich Katrin Lux und Robert Stadlober, die um 21.05 Uhr in der ORF-Comedy „Familiensache“ zum zweiten Mal Rat bei Paartherapeut Dr. Nemeth alias Andreas Vitásek suchen.

Walking on Sunshine: Folge 22 (Serienmontag, 27. September, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Proschat Madani, Robert Palfrader, Aaron Karl, Selina Graf und Harald Windisch sowie Mercedes Echerer, Martina Zinner, Doris Hindinger, Brigitta Kanyaro, Günther Lainer und Nadja Bernhard in Episodenrollen; Regie: Chris Raiber

Wo ist Wetterstar Otto Czerny-Hohenburg (Robert Palfrader)? Als der beliebte Moderator nicht am Arbeitsplatz erscheint, macht sich Jana (Tanja Raunig) auf die Suche und entdeckt eine heiße Spur. Da taucht der attraktive Moritz (Ferdinand Seebacher) in der Wetterredaktion auf und verzaubert nicht nur Sandra (Natalie Alison) und Praktikantin Madeleine (Maya Unger). Auch Conny (Selina Graf) ist beeindruckt und prahlt vor ihrem neuen Assistenten, worüber sich Möttl (Georg Rauber) nur wundern kann. Ganz plötzlich erscheinen die Russen wieder auf der Bildfläche und wollen Karl (Harald Windisch) mit deftigen Mitteln von einer Geschäftsidee überzeugen. Den größten Vogel schießt wieder einmal Conny ab. Da sie geheime Unterlagen an die Öffentlichkeit bringt, handelt sie sich großen Ärger mit ihrer Chefin und Mutter Tilia Konstantin (Proschat Madani) ein, was wiederum Jana sehr freut und in einem handfesten Streit in der Wetterredaktion gipfelt.

„Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film.

Familiensache: Folge 2 (Serienmontag, 27. September, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Katrin Lux, Robert Stadlober, Andreas Vitásek und Clemens Berndorff sowie Gabriela Garcia Vargas, Alexander Pschill und Michaela Schausberger in Episodenrollen; Regie: Esther Rauch

Pizza, Zebrastreifen, Nachbarn und Rollenspiele: Während Andi (Robert Stadlober) dem Paartherapeuten Dr. Nemeth (Andreas Vitásek) gerne von seinen sehr speziellen Träumen berichtet, weiß Dani (Katrin Lux) scheinbar am allerbesten, wie man sich bei einer roten Ampel verhält und wie sie dadurch ihre Kinder Hannah (Alice Prosser), Céline (Lucy Gartner) und Luki (Leopold Pallua) zur Verzweiflung bringt. Da bringt der Überraschungsbesuch der neuen Nachbarn Lotte und Georg auch nicht die notwendige Ablenkung. Dr. Nemeth versucht zwar immer wieder, zwischen dem Paar zu schlichten, aber diesmal kommt auch er an die Grenzen seiner Contenance. Am Ende stellt sich immer wieder die eine zentrale Frage: Ist es in einer Beziehung besser, viel, wenig oder gar nix zu reden?

„Familiensache“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Interspot Film (basierend auf dem Format „La Famiglia“ von Studio Israel, vertrieben durch Armoza Formats).

Die Sendungen werden auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten. Alle Folgen von „Walking on Sunshine“ (Staffeln eins bis drei) und „Familiensache“ sind außerdem schon jetzt auf Flimmit (www.flimmit.at) zu sehen.

