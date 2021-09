ORF-Premiere für „Der Junge muss an die frische Luft“ am 26. September in ORF 2

Berührende Verfilmung von Hape Kerkelings Kindheitsgeschichte

Wien (OTS) - Die Geschichte vom Werden einer großen Persönlichkeit:

„Der Junge muss an die frische Luft“ erzählt als ORF-Premiere am Sonntag, dem 26. September 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 die berührende Kindheitsgeschichte eines der größten Entertainers Deutschlands, Hape Kerkeling. Im Ruhrpott der 1970er Jahre unterhält schon der kleine Hans-Peter seine ganze Familie mit Späßen und Parodien. Umso wichtiger wird sein Talent, als die Familie vor eine schwierige Herausforderung gestellt wird und seine schwermütige Mutter Aufheiterung benötigt. Oscar-Preisträgerin Caroline Link führte bei der einfühlsamen und heiteren Verfilmung von Hape Kerkelings gleichnamigen Bestseller-Roman Regie. Das Drehbuch schrieb Ruth Toma. Julius Weckauf gibt in der Rolle des jungen Hans-Peter Kerkeling sein Schauspiel-Debüt. In weiteren Rollen sind u. a. Luise Heyer, Sönke Möhring, Joachim Król, Ursula Werner, Hedi Kriegeskotte, Rudolf Kowalksi, Diana Amft und Maren Kroymann zu sehen.

Mehr zum Inhalt:

Hans-Peter Kerkeling (Julius Weckauf) wächst zu Beginn der 1970er Jahre behütet in einer Großfamilie im Ruhrpott auf. Vor allem Oma Änne (Hedi Kriegeskotte) und Opa Willi (Joachim Król) kümmern sich liebevoll um den pummeligen Buben. Schon früh entdeckt Hans-Peter sein komödiantisches Talent und unterhält die Verwandtschaft mit Parodien und lustigen Geschichten. Als sich der Gesundheitszustand seiner Mutter Margret (Luise Heyer) verschlechtert und sie ihre Lebensfreude verliert, versucht er die bedrückende Stimmung aufzuheitern.

