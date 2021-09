Wiedereröffnung des „Meinl am Graben“ am 22. Oktober 2021: „Alles bleibt besser!“

Österreichs erste Adresse für Gourmets eröffnet bald in neuem Glanz

Wien (OTS) - Aktuell wird im „Meinl am Graben“ noch fleißig gewerkt. Die Umbauarbeiten neigen sich jedoch dem Ende zu und die Wiederöffnung rückt näher. Alle Neuerungen werden bei einem Pressegespräch am Tag vor der offiziellen Wiedereröffnung im neu designten Store präsentiert. Dabei gibt es auch die Möglichkeit für einen ersten exklusiven Rundgang durch den neu gestalteten „Meinl am Graben“ gemeinsam mit Geschäftsführer Udo Kaubek und Vorstandsmitglied der Julius Meinl AG, Herbert Vlasaty.

Vormerkungen für die Pressekonferenz am Donnerstag, den 21. Oktober um 10 Uhr per E-Mail an valerie.hauff-prieth@rosam-gruenberger.at

Bis zur Wiedereröffnung des Geschäftslokals am Graben ist auch weiterhin ein ausgewähltes Sortiment im Pop-up Store in der Maysedergasse 2, 1010 Wien erhältlich.

