#dif21: Nachschau #wieniezuvor

Das Donauinselfest 2021 ging mit großem Erfolg und unter strengen Sicherheitsauflagen über die Bühne(n). Eine Nachschau gibt es auf W24 und noch für kurze Zeit in der ORF III TVthek.

Wien (OTS/SPW) - Wien, 24. September 2021. Nach 40 Tagen #dif21 Sommertour folgte der fulminante Abschluss des Donauinselfestes 2021 von 17. bis 19. September auf der Donauinsel. Die strengen Sicherheitsauflagen in Abstimmung mit dem COVID-19-Beirat machten das Donauinselfest zur sichersten Freiluft-Großveranstaltung inklusive ausgelassener Stimmung und fantastischen Shows. 42.000 Menschen hatten Tickets für eine der vier Bühnen vor Ort via Losentscheid gewonnen, rund 80 Prozent kamen bei bereits herbstlichen Temperaturen auf die Insel und ließen sich vor Ort von den hochkarätigen österreichischen Acts begeistern. Weitere unglaubliche 1,7 Millionen Zuseher*innen folgten dem spektakulären Fest vor dem TV-Bildschirm: ORF III hat von Freitag bis Sonntag in 38 Stunden die diesjährigen Höhepunkte live in die Wohnzimmer der Österreicher*innen gebracht und damit wurde das Donauinselfest einmal mehr für jede*n zugänglich gemacht.

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der Veranstalterin SPÖ Wien zeigt sich begeistert: „Ich freue mich sehr, dass das Donauinselfest auch in diesem Jahr ein voller Erfolg war und wir trotz höchster Sicherheitsmaßnahmen so viele Menschen erreichen und ein tolles Fest feiern konnten. Mein Dank geht an alle Beteiligten, die diese fantastische Erfahrung ermöglicht haben. Persönlich freue ich mich schon sehr auf das W24-Programm heute Abend, um alles noch einmal Revue passieren zu lassen.“

Programmtipp: W24 zeigt die Highlights!

Alle, die noch einmal in das Donauinselfest 2021 eintauchen wollen, haben heute die Möglichkeit, sich auf W24 um 21:30 Uhr die Highlights anzusehen. Moderator Peter Schreiber nimmt das Publikum mit auf eine Tour quer durch alle drei Areas, über alle vier Bühnen und trifft die Stars des heurigen Festes. Mit dabei sind AVEC, Seiler & Speer, Josh. und viele mehr! Wer sich noch einmal die #dif21 Sommertour ansehen möchte, findet bei W24 den gesamten #dif21 TV-Sommer #wieniezuvor.

Ebenso kann heute noch die gesamte ORF III Übertragung des Donauinselfestes 2021 in der ORF TVthek angesehen werden. Die Inhalte stehen sieben Tage ab Veröffentlichung zur Verfügung.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2021 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wien Holding und Wiener Städtische Versicherung

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-26

presse @ donauinselfest.at