AVISO: „Kunst für Alle!“ Konferenz zum Europäischen Tag der Stiftungen am 1.10.2021

Wie fördern Philanthrop*innen inklusive Kunst und Kultur? Wer wird „Stifter*in des Jahres“? Der Verband für gemeinnütziges Stiften lädt zur 4. Jahreskonferenz.

Wien (OTS) - Kunst wirkt tief in alle gesellschaftlichen Bereiche. Kunst und Kultur sind Seismografen gesellschaftlicher Entwicklungen, sie helfen beim Lernen und fördern Inklusion. Die Unterstützung von Künstler*innen ist seit jeher Fixpunkt philanthropischer Tradition. Dabei reicht die Wirkung der Impulse, die Philanthrop*innen und gemeinnützige Stiftungen setzen, weit über die Ermöglichung von Malerei, Bildhauerei, Musik, Film, Literatur oder Theater hinaus. Diese Leistungen der Philanthropie sollen am Tag der Stiftungen am 1. Oktober 2021 beleuchtet werden. Die 4. Jahreskonferenz des Verbandes für gemeinnütziges Stiften steht unter dem Titel: „Kunst für Alle! Philanthropie als Impulsgeber für inklusive Kunst und Kultur.“

Programm: Österreichische und internationale Expert*innen diskutieren

Im Rahmen der Konferenz wird das philanthropische Engagement in Österreich im Bereich Kunst und Kultur vor den Vorhang geholt. Internationale Best Practice-Beispiele und Vorträge sollen inspirieren und die Debatte beleben.

Wir freuen uns auf Nathalie Unternährer (Christoph Merian Stiftung), Werner Binnenstein-Bachstein (Porticus Community Arts Lab), Kathrin Rhomberg (Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation), Christine Rhomberg (HILTI FOUNDATION), Nina Buchwaldt (Phileas), Georg Prantl (Otto Mauer Fonds), Christoph Robinson (Julius Raab Stiftung) uvm. Dazu liest Ohrenschmaus Autor David Tritscher aus seinen Werken.

Das detaillierte Programm finden Sie unter: www.tag-der-stiftungen.at

Preisverleihung: Wer wird Stifter*in des Jahres 2021?

Zum krönenden Abschluss des Tages wird zum dritten Mal feierlich die Auszeichnung „Stifter*in 2021“ für außerordentliche Verdienste im Philanthropie-Sektor verliehen.

Termin: Präsenzveranstaltung und Live-Stream

Wann: Freitag, 1. Oktober 2021, 09:30-15:00h

Wo: Capital Bank, Wallnerstraße 4/1, 1010 Wien & im Live-Stream

Im Anschluss: Exklusives Direktorinnen-Gespräch und Führung durch das KUNST HAUS WIEN für Mitglieder des Verbandes.

Anmeldung & Interview-Partner*innen

Interviews und Gespräche mit den Expert*innen und Künstler*innen sind im Rahmen der Veranstaltung nach Absprache möglich. Interviewanfragen und Anmeldung unter: office@gemeinnuetzig-stiften.at.



