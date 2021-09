Servus Nachrichten Spezial: Deutschland Wahl 21

Sondersendung zur Deutschen Bundestagswahl 2021, am So., 26.09., ab 17:50 Uhr bei ServusTV

Wals (OTS) - Der Countdown, ab 17:50 Uhr

David Rohde und Katrin Prähauser analysieren gemeinsam mit Politikbeobachter und Journalist Jan Fleischhauer den Wahlkampf und fassen die wichtigsten Ereignisse zusammen. Reporter melden sich mit Live-Schalten aus allen Parteizentralen in Berlin.



Erste Prognose und Hochrechnung, ab 18:00 Uhr

Wie hat Deutschland gewählt? David Rohde und Katrin Prähauser präsentieren die erste Hochrechnung zur deutschen Bundestagswahl.



Reaktionen und Analyse, ab 18:15 Uhr

Welche Partei konnte überzeugen, welcher Kandidat hat überrascht? Welche Koalitionen sind möglich? Die Reporter bitten mögliche Sieger und Verlierer vor das Mikrofon und liefern Stimmungsberichte aus allen Parteizentralen in Berlin. Die Europäische Union hat große Erwartungen an die Merkel-Nachfolge. Dazu Karin Kraml live aus Brüssel.



Moderation: Katrin Prähauser & David Rohde

Rückfragen & Kontakt:

ServusTV

Nikolaus A. Glaser

nikolaus.glaser @ servustv.com

presse @ servustv.com