Wirtschaftsaufschwung ist da – Gute Basis für kräftigen Anstieg der realen Löhne und Gehälter!

Linz (OTS) - Wegen des Corona-Shutdown mussten die österreichischen Arbeitnehmer/-innen zum Teil erhebliche Einkommensverluste hinnehmen. Gleichzeitig haben große börsennotierte Unternehmen öffentliche Hilfen in Milliardenhöhe erhalten und schütten heuer dennoch Milliarden an Dividenden an ihre Aktionäre aus. Jetzt im spürbar kräftigen Wirtschaftsaufschwung ist es Zeit für einen gerechten Anteil für die Arbeitnehmer/-innen.

Aktuelle Daten zur Einkommensentwicklung und -verteilung und die daraus abgeleiteten Forderungen der AK Oberösterreich möchten wir Ihnen in einer Pressekonferenz mit dem Titel Wirtschaftsaufschwung ist da – Gute Basis für kräftigen Anstieg der realen Löhne und Gehälter! am Donnerstag, 30. September 2021, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , präsentieren.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen dazu AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und die Einkommensexpertin der AK OÖ, Mag.a Bettina Csoka, zur Verfügung.

Die Teilnahme an der Pressekonferenz ist auch online möglich. Über diesen Link können Sie sich bereits jetzt anmelden.

Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen. Vor Beginn der Pressekonferenz müssen wir den 3G-Nachweis (geimpft, getestet, genesen) laut den aktuellen Covid-19 Vorgaben kontrollieren.





