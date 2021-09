Letzter Informationsabend zum Journalismus-Lehrgang

Mittwoch, 29. September 2021, 19:00 Uhr, Vienna International Press Center des ÖJC, Blutgasse 3, 1010 Wien

Wien (OTS) - Unter dem Motto „JEP – Journalismus. Ehrlichkeit. Professionalität“ startet am 5. Oktober 2021 der neue berufsbegleitende Studiengang an der Journalismus & Medien Akademie des ÖJC in Wien.

„JEP – Journalismus. Ehrlichkeit. Professionalität“ ist das Motto für zukunftsorientierte Journalist*innen. Unter diesem Leitsatz steht auch der neue zweisemestrige Lehrgang an der Journalismus & Medienakademie.

Sie sind Journalist*in oder wollen künftig journalistisch tätig sein? Sind aber mit der derzeitigen Situation unzufrieden?

Weil Ihnen der gewisse Feinschliff bei kritischen Formulierungen noch fehlt?

Weil Ihnen wichtige Sparten in der Medienarbeit noch unbekannt sind?

Weil Ihnen das öffentliche Image der PR-Arbeit ramponiert erscheint?

Weil Sie mehr Gerechtigkeit und Fairness in der Medienarbeit fordern?

Weil Sie weiterkommen wollen … mit mehr Aufklärung und Wahrheit.

... und Sie suchen Ihre Fort- und Weiterbildung

› in einem renommierten Kompetenz-Zentrum in Wien

› der größte parteiunabhängige Journalist*innen Club ist Ihnen dafür gerade recht

› maßgeschneidert und kostengünstig

› mit Tutor*innen und Trainer*innen der Extraklasse

› innerhalb eines überschaubaren und realistischen Zeitrahmens

Das modulare Studium wendet sich an Teilnehmer*innen jeden Alters, die eine solide Grundausbildung anstreben oder sich neben Beruf journalistisch fort- und weiterbilden möchten.

Unser Team erfahrener Trainer*innen begleitet die Studierenden durch alle Gebiete des modernen Journalismus – Print, Hörfunk, Fernsehen und Multimedia. Nach Abschluss dieser praxisorientierten Ausbildung gestalten unsere Absolventen Kommunikationsprozesse differenziert, kompetent und professionell.

Datum: 29.9.2021



Ort:

ÖJC - Österreichischer Journalisten Club

Blutgasse 3, 1010 Wien



Url: http://www.oejc.at



Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Journalist*innen Club (ÖJC)

Ing. Barbara Meister, MA

Generalsekretärin

+43 1 9828555

office @ oejc.at

www.oejc.at