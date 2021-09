FPÖ – Kaniak zu WHO-Empfehlung: Freiheitliche Forderung nach medikamentöser Corona-Behandlung bestätigt

Wien (OTS) - Die WHO publizierte im „British Medical Journal“ eine Empfehlung, wonach eine Behandlung von Corona-Patienten mit einer Antikörper-Kombination von Casirivimab und Imdevimab schwere Verläufe der Krankheit verhindern könne. „Das ist genau der Weg, den die Freiheitliche Partei stets einem bedingt zugelassenen und mit vielen Nebenwirkungen behafteten Impfstoff bevorzugte. Es ist eben wichtig, infizierten Personen mit beginnenden Symptomen eine medikamentöse Behandlung anzubieten“, erläuterte der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak.

Der Pharmazeut Kaniak führte noch weiter aus, dass es eine Schande für unser Land sei, dass in Quarantäne geschickte Personen ohne jeglichen Leitfaden und ohne jegliche Therapie auskommen müssten. „Da gibt es nur die Möglichkeit, keine Krankheitserscheinungen zu bekommen, krank zu werden oder gar ins Spital zu müssen. Es werden vonseiten des grünen Gesundheitsministers Mückstein keine Anstalten unternommen, den Infizierten zu helfen. Und da wundert man sich, dass sich die Spitäler füllen.“

„Es gibt bereits mehrere in Österreich verfügbare Medikamente, die bei beginnenden Symptomen helfen können. Hier bedarf es dringend einer Information der niedergelassenen Ärzte, die ihre ‚Kunden‘ ja bestens kennen. Nur so kann schnell und effektiv geholfen und geheilt werden. Deshalb fordern wir Gesundheitsminister Mückstein auf, alles nur Mögliche daran zu setzen, die Erforschung neuer Medikamente voranzutreiben und unsere Ärzte über alternative Möglichkeiten der Covid-Therapie mit bestehenden Arzneimitteln zu informieren“, betonte Kaniak, der weiters die Kostenübernahme der Präparate durch die Sozialversicherungen einforderte. Eine Covid-Therapie dürfe weder an den Kosten scheitern noch zu einem sozialen Problem werden.

