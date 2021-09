oekostrom AG: Ist die Biodiversität noch zu retten? Franz Essl am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Franz Essl forscht und lehrt am Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien und ist Sprecher des österreichischen Biodiversitätsrats. In der neuen Folge von „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der oekostrom AG, spricht er mit oekostrom AG-Vorständin Hildegard Aichberger und Tom Rottenberg über die Ursachen und Auswirkungen der Biodiversitätskrise und darüber, warum wir es jetzt in der Hand haben, eine Million Arten vor dem Aussterben zu retten.

Energiewende vs. Biodiversität?

„Es ist wesentlich, eine rasche Wende zu einer klimafreundlicheren Energiegewinnung zu schaffen. Ich stehe deshalb voll hinter ambitionierten Ausbauzielen nachhaltiger Energieformen. Naturschutzanliegen dürfen kein Verhinderungsinstrument für eine Energiewende sein. Das ist jedoch kein Freibrief – der Ausbau muss unter gewissen Rahmenbedingungen erfolgen. Ich würde z. B. kein Kraftwerk an einer der hochsensiblen Strecken von Fließgewässern befürworten.“, so Essl.

Könnte die Menschheit ohne Biodiversität überleben?

„Eine Gesellschaft, die autark und abgeschirmt von der Umwelt existiert, ist eine Illusion. Wir sind auf ein funktionierendes Ökosystem angewiesen: Eine intakte Nahrungsmittelversorgung, Schutz vor Naturgefahren, ein Klima, das nicht von einem Extrem ins Nächste kippt – das sind abstrakte Ecosystem Services, also ‚Leistungen‘ der Biodiversität, die das Ökosystem Erde stabilisieren. Ohne diese Leistungen treiben wir die Erde über die Grenzen ihrer Belastbarkeit und unsere Gesellschaft würde innerhalb weniger Tage zusammenbrechen.“

Essls „Tipp am Freitag“: „Heute, am 24. September, findet der weltweite Klimastreik von Fridays For Future statt, bei dem man sich aktiv für mehr Klimaschutz einsetzen kann – machen Sie mit!“

Mehr zur aktuellen Folge von „Freitag in der Arena“ finden Sie hier.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 8. Oktober 2021. Zu Gast ist Unternehmer und Investor Martin Rohla zum Thema „Nachhaltiges Unternehmertum“.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ jeden zweiten Freitag-Vormittag direkt bei der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

