Journalist Hans Rauscher mit Ferdinand-Berger-Preis ausgezeichnet

Wien, 24. September 2021 – Der Ferdinand-Berger-Preis 2021 des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes geht an den Journalisten Hans Rauscher.

Wien (OTS) - Die Entscheidung der Jury beruht auf der Einschätzung, dass das konsequente und kontinuierliche Eintreten Rauschers für die Grundwerte der Demokratie eine wichtige Stimme aus der Mitte der österreichischen Gesellschaft darstellt. Diese Haltung ist in einer Zeit, in der rechtsstaatliche Strukturen immer wieder bewusst in Frage gestellt oder implizit unterlaufen werden, ein wichtiger Garant zivilgesellschaftlichen Engagements für Demokratie.

Hans Rauscher, geb. 1944 in Wien, studierte Zeitungswissenschaft und Geschichte an der Universität Wien. Er arbeitete bei den Zeitschriften, Magazinen und Zeitungen Der Österreichische Volkswirt, Trend, Ecco, Kurier, Profil, Wirtschaftswoche, Format. Seit Ende der 1990er Jahre schreibt er für den Standard. Er verfasste zahlreiche Publikationen zur österreichischen Innenpolitik.

Die Preisverleihung findet am 21. Oktober im Wiener Rathaus statt, Bundespräsident a.D. Dr. Heinz Fischer wird die Laudatio halten.

Zum Ferdinand Berger Preis:

Das DÖW vergibt den Ferdinand Berger-Preis jährlich – beginnend mit 2018 – an Personen, die durch wissenschaftliche oder publizistische Leistungen oder durch besonderes öffentliches Auftreten einen markanten Beitrag gegen Neofaschismus, Rechtsextremismus, Rassismus oder demokratiegefährdendes Verhalten geleistet haben.

Der von Ernst Berger und René Berger – Sohn und Enkelsohn des 2004 verstorbenen österreichischen Widerstandskämpfers und ehemaligen KZ-Häftlings Ferdinand Berger – gestiftete Preis ist mit 3000,- Euro dotiert und kann in zwei Teile geteilt werden. Die Nominierung erfolgt durch eine Jury des DÖW.

Bisherige PreisträgerInnen: Christa Zöchling, Uwe Sailer, Michael Köhlmeier, Susanne Scholl.

