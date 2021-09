Städtebund gratuliert Feldkirch, Mödling Trofaiach zum Baukulturpreis 2021

Verein LandLuft zeichnet Gemeinden für verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Boden und nachhaltige Baukultur-Strategien aus

Wien (OTS/RK) - Die Gewinnerinnen des LandLuft Baukulturgemeinde-Preises 2021 sind gekürt. Aus den 37 Einreichungen prämierte die Jury in einem mehrstufigen Prozess acht Kommunen für ihr baukulturelles Engagement. Darunter die Mitgliedsstädte des Österreichischen Städtebundes Feldkirch in Vorarlberg, Mödling in Niederösterreich und Trofaiach in der Steiermark. Zudem wurden neun Initiativen mit einem Sonderpreis gewürdigt. Die Preisverleihung fand am 23. September 2021 im Kuppelsaal der TU Wien statt.

„Der Österreichische Städtebund gratuliert allen Siegerstädten und -gemeinden, die durch ihre Vorzeige-Projekte beweisen, wie Boden `gscheit` genutzt werden kann. Insbesondere für Städte geht es um Verdichtung und effiziente Nutzung von (teurem) Boden, es geht darum, Innenstädte zu attraktivieren, nachhaltige Mobilitätsangebote zu schaffen und dabei die Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden zu stärken, dafür setzten wir uns auch als Städtebund ein“, erklärte Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes.

„Dafür ist die Unterstützung von Bund und Ländern notwendig – rechtliche Rahmenbedingungen, übergeordnete Planungen, aber auch finanzielle Unterstützung, bei all diesen Fragen müssen Städte und Gemeinden eingebunden werden“, forderte Weninger.

Wichtiger Meilenstein ÖREK 2030

Am 20. Oktober wird das neue ÖREK (Österreichisches Raumentwicklungskonzept, ein strategisches Steuerungsinstrument von Bund, Ländern und Gemeinden) 2030 mit dem Titel „Raum im Wandel“ verabschiedet, auf dessen Basis zwei Umsetzungspakte mit politischer Unterstützung durch Bund, Länder, Städtebund und Gemeindebund gestartet werden, die sich genau diesen Themen widmen: Die „Bodenstrategie für Österreich“ und „Raum für Baukultur“, bei dem es um die Umsetzung der ÖROK Fachempfehlung „Stärkung der Orts- und Stadtkerne“ und dabei auch um die Schaffung konkreter Förderunginstrumente geht. Über das Wissensnetzwerk Innenstadt und die Fachausschüssen Stadtplanung und Raumordnung des Österreichische Städtebunds fließt das Wissen von FachexpertInnen aus den Mitgliedsstädten in all diese Prozesse direkt mit ein.

„Beim ÖREK zu gemeinsamen, konstruktiven Ergebnissen zu kommen würde einen großen Schritt für eine nachhaltige Raumordnung in Österreich bedeuten. Städte wie Feldkirch und Mödling zeigen vor, dass auch Wachstum qualitativ und bodenschonend gestaltet werden kann. Trofaiach wiederum steht für die Bedeutung regionaler Zentren gerade in Abwanderungsregionen und dass man kooperativ und durch eine vorausschauende Siedlungsentwicklung und Mobilitätsplanung wieder ein lebenswertes Zentrum für eine gesamte Region schaffen kann.“

Zum Verein Landluft

LandLuft, der Verein zur Förderung von Baukultur in ländlichen Räumen, holt bereits zum vierten Mal nach 2009, 2012 und 2016 innovative Gemeinden vor den Vorhang. Um den Baukulturgemeinde-Preis zu bekommen, zählen allerdings nicht nur schöne Bauwerke, sondern nachhaltige Ansätze in allen Gestaltungsbereichen einer Gemeinde: von Mobilität und Partizipation über Ortskernstärkung bis zu Strategien gegen Leerstand und Zersiedlung.

Zum Österreichischen Städtebund

Der Österreichische Städtebund ist die kommunale Interessenvertretung von insgesamt 259 Städten und größeren Gemeinden. Etwa 65 Prozent der Bevölkerung und 75 Prozent der Arbeitsplätze befinden sich in Österreichs Ballungsräumen.

Mitglieder des Städtebundes sind neben Wien und den Landeshauptstädten alle Gemeinden mit über 10.000 Einwohner*nnen. Die kleinste Mitgliedsgemeinde zählt knapp 1.000 Einwohner*innen. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Der Österreichische Städtebund ist Gesprächspartner für die Regierung auf Bundes- und Landesebene bzw die EU und ist in der österreichischen Bundesverfassung ausdrücklich erwähnt.

