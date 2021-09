Immobilienpreis Cäsar® 2021 – Das sind die Branchenbesten!

Wien (OTS) - Am Donnerstagabend wurden die erfolgreichsten Persönlichkeiten der österreichischen Immobilienwirtschaft für ihre herausragende Leistung im vergangenen Jahr geehrt. Bereits zum fünfzehnten Mal wurden die begehrten Cäsar-Statuen in 8 verschiedenen Kategorien verliehen. In luxuriösem Ambiente fand die feierliche Gala heuer erstmals im MuTh, dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, statt.

Rund 280 namhafte Mitglieder der Immobilien-Branche fanden sich am Donnerstag, den 23. September 2021 im MuTh ein, um die große Kür der Cäsaren zu feiern. All jene Gäste, die dieses Jahr nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen konnten, waren via Live-Stream bei der Gala dabei. Der Cäsar hat sich mittlerweile nicht nur als Qualitätssiegel in der Immobilienbranche etabliert, sondern wird auch als Bestätigung von außerordentlichem Einsatz angesehen. „Es ist uns besonders wichtig, dass großartige Leistungen und herausragendes Engagement geehrt und vor den Vorhang geholt werden. Dafür steht der Cäsar. Ich freue mich, dass so viele BranchenvertreterInnen deswegen heute zusammengekommen sind“, so Iris Einwaller, Geschäftsführerin der epmedia Werbeagentur und Veranstalterin des Cäsars.

Moderatorin Stefanie Hofbauer eröffnete gemeinsam mit den Hauptsponsoren des Abends, Michael Schmidt (3SI Immogroup), Markus Busta (HSP.LAW), Andreas Millonig (IMMOunited) und Daniel Dworak (willhaben), die spannende Verleihung.

In diesem Jahr wurden 160 Bewerbungen eingereicht und daraus 21 Finalisten ausgewählt, die in den Jahren 2020 und 2021 mit ihrer herausragenden Leistung überzeugen konnten. Die schwere Aufgabe der FinalistInnenauswahl, aber auch die inhaltliche Leitung des Cäsar wurde von den Interessensvertretungen FIABCI, ÖVI, RICS, Salon Real, immQu und dem Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO übernommen.

Seit Donnerstagabend dürfen sich folgende Persönlichkeiten als die Branchenbesten in ihrer Kategorie bezeichnen.

Das sind die Cäsaren des Jahres 2021

Bauträger: Roland Pichler, Geschäftsführer DWK Die Wohnkompanie

Immobilienverwalterin: Helga Brun, Geschäftsführerin Immobilienverwaltung Helga Brun

Makler des Jahres: Thomas Rohr, Geschäftsführender Gesellschafter IMMOROHR Immobilien

Immobiliendienstleisterin: Astrid Grantner, Geschäftsführerin EHL Immobilien Bewertung

Small Diamond: Robin Kalandra, Immobilienmakler und Hausverwalter KALANDRA Immobilien

Immobilienmanager: Harald Kopertz, Geschäftsführender Gesellschafter AURIS Immo Solutions

International: Martin Löcker, COO UBM Development

Lebenswerk: Georg Spiegelfeld, Geschäftsführer Spiegelfeld Immobilien

Unter den Gästen befanden sich unter anderem die Vertreter der Verbandsjury Matthias Gass (FIABCI), Anton Holzapfel (ÖVI), Christoph Urbanek (RICS), Daniela Witt-Dörring (Salon Real), Alexander Bosak (immQu) sowie Michael Pisecky und Gerald Gollenz (Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO). Sie verliehen gemeinsam mit den Vorjahressiegern Markus Arnold (Arnold Immobilien), Arabella Eichinger (Schönherr Rechtsanwälte), Peter Scharinger (ÖRAG Immobilien), Gerald Beck (UBM Development), Hannes Horvath (HAND) und Michael Schmidt (3SI Immogroup) die Cäsaren des Jahres 2021.

Allgemeines zum Cäsar®:

Seit dem Jahr 2006 werden herausragende Leistungen in der Immobilienwirtschaft mit dem Immobilienaward Cäsar ausgezeichnet. Seit 2016 haben die Partnerverbände die inhaltliche Leitung des Cäsar übernommen. Diese bilden auch die kleine Verbandsjury, die die Nominierung der drei FinalistInnen pro Kategorie übernimmt. Die große Fachjury, bestehend aus 45 wahlberechtigten ExpertInnen der Immobilienbranche, wählte die Cäsaren in diesem Jahr anschließend per notariell beglaubigter Briefwahl.

Der Immobilienaward könnte jedoch ohne die zahlreichen Unterstützer nicht stattfinden: Vielen Dank an das 66-köpfige Personenkomitee, die Verbandsjury, die große Fachjury, sowie an die vier Hauptsponsoren IMMOunited, HSP.LAW, 3SI Immogroup und willhaben.

Detaillierte Informationen zum Cäsar 2021 finden Sie auch unter: www.immoaward.at

