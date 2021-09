Ara Partners baut Präsenz in Europa aus

Houston und Boston und Dublin (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen stellt erfahrene Private-Equity-Experten ein und eröffnet Büro in Dublin, Irland

Ara Partners ("Ara"), eine auf Investitionen im Bereich der industriellen Dekarbonisierung spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft, hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre Präsenz in Europa durch die Einstellung von fünf wichtigen Investmentexperten und die Eröffnung einer Niederlassung in Dublin, Irland, erheblich ausgebaut hat.

Die Expansion von Ara in Europa umfasst die Einstellung von Christopher Picotte als Partner, von Luis Pais Correia als Senior Operating Partner, von Lisa O'Brien als General Counsel-Europe, von Myles O'Shaughnessy als Principal sowie von Chris Seenan als Vice President.

"Wir freuen uns, Chris, Luis und den Rest des in Europa ansässigen Teams bei Ara begrüßen zu dürfen", erklärte Charles Cherington, Managing Partner bei Ara. "Wir glauben, dass dieses erstklassige Team an Fachleuten und ihre kombinierte Expertise die wachsende Präsenz von Ara auf dem europäischen Private-Equity-Markt weiter stärken wird."

"Europa steht ganz eindeutig an der Spitze der weltweiten Dekarbonisierungsbewegung", fügte Troy Thacker, Managing Partner bei Ara, hinzu. "Unser Büro in Dublin bietet uns ein bedeutendes Standbein auf diesem wichtigen Markt. Dort wird ein starkes Team aus Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung bei Investitionen im Industriesektor in Europa und mit etablierten Netzwerken in der gesamten Branche beschäftigt sein."

Chris Picotte war 2017 ein Mitbegründer der Aksiom Group. Seit 2013 ist er zudem Vorsitzender und Gesellschafter der px Group Ltd, einem führenden Anbieter von Betriebs- und Wartungs- und technischen Dienstleistungen für Midstream-, Stromerzeugungs- und industrielle Infrastrukturanlagen in Großbritannien und Nordwesteuropa. Er ist Vorsitzender von AXESS Networks Solutions SL und Vorstandsmitglied von Anesco Holdings Ltd. sowie von Jernbro Industrial Services AB. Von 2001 bis 2014 war er Managing Director und Senior Advisor bei ArcLight Capital Partners, wo er die Investitionstätigkeit in Europa leitete.

Auch Luis Pais Correia war 2017 einer der Mitbegründer der Aksiom Group. Seit 2014 ist er Vorstandsmitglied und Aktionär der px Group AG. Er ist Vorstandsmitglied von Värmevärden, einem führenden schwedischen Fernwärmeunternehmen, das sich im Besitz institutioneller Investoren befindet, die von JP Morgan Asset Management beraten werden. Er ist Vorsitzender der Anesco Holdings Ltd und der Jernbro Industrial Services AB sowie Vorstandsmitglied der AXESS Networks Solutions SL. Luis Pais Correia ist seit über 25 Jahren in führenden Positionen in der Energiebranche tätig. Vor seiner Tätigkeit bei Aksiom war Pais Correia mehr als 15 Jahre lang Direktor und Manager bei Dalkia (einem Unternehmen im gemeinsamen Besitz von Veolia Environnement und EDF, dem größten Umwelt- und Energiedienstleistungsunternehmen bzw. dem größten Energieunternehmen weltweit).

Lisa O'Brien war zuvor General Counsel der Aksiom Group und verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Finanz- und Gesellschaftsrecht. Vor ihrer Tätigkeit bei Aksiom war sie Partnerin im New Yorker Büro von Freshfields Bruckhaus Deringer, wo sie Mitglied des Partnerschaftsrats und Mitgeschäftsführerin für US-amerikanische Energie- und Infrastruktur war. Ihr Fachwissen im Bereich Transaktionen umfasst Private Equity, Energie und Infrastruktur, Projektfinanzierung und Unternehmensfinanzierung sowie Wertpapiere in den USA und Europa.

Myles O'Shaughnessy war zuvor Vizepräsident der Aksiom Group. Vor Aksiom war O'Shaughnessy Vice President in der Corporate Credit Group von Guggenheim Partners, wo er für europäische Unternehmensanleihen verantwortlich war, einschließlich syndizierter und direkt finanzierter mittelständischer Kredite sowie hochverzinsliche Anleihen in den Bereichen Energie, Versorgungsunternehmen, Infrastruktur, Dienstleistungen und Chemie. Zuvor hatte O'Shaughnessy eine Reihe von Positionen in Handel und Betrieb im Bereich der Finanzdienstleistungen inne.

Chris Seenan war zuvor Vizepräsident der Aksiom Group. Vor seiner Zeit bei Aksiom arbeitete er für mehrere PE-finanzierte Unternehmen, die erneuerbare Energieprojekte in Schwellenländern entwickelt haben. Seenan begann seine berufliche Laufbahn in der Finanzdienstleistungsabteilung der Wirtschaftsprüfungsabteilung bei Deloitte und hatte dann verschiedene Positionen in der Unternehmensberatung inne, wo er an Projekten und Transaktionen in Dienstleistungsbereichen wie Fusionen und Übernahmen, Fremdkapitalberatung, Geschäftsmodelle und Bewertungen beteiligt war.

Informationen zu Ara Partners

Ara Partners ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen im Bereich der industriellen Dekarbonisierung spezialisiert hat. Ara investiert in die Sektoren Industrie & Fertigung, Chemie & Werkstoffe, Energieeffizienz & grüne Kraftstoffe sowie Lebensmittel & Landwirtschaft und strebt den Aufbau von Unternehmen an, die eine signifikante Dekarbonisierung bewirken. Weitere Informationen über Ara Partners finden Sie auf www.AraPartners.com.

