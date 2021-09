INTERGEO 2021: Restart übertrifft Erwartungen (FOTO)

Die INTERGEO 2021 ist in Hannover zu Ende gegangen. EXPO und CONFERENCE punkteten als erste Live-Veranstaltung der Geospatial Branche plus digitaler Plattform mit sehr hoher Resonanz. Aussteller, SpeakerInnen sowie BesucherInnen genossen die persönliche Begegnung. BesucherInnen aus aller Welt verfolgten die Veranstaltung remote.

Die INTERGEO 2021 ist nach drei Tagen intensiver Live-Veranstaltung plus Digitalevent zu Ende gegangen. "Die INTERGEO 2021 hat gezeigt, wie sehr BesucherInnen, Aussteller, ReferentenInnen und Conference-TeilnehmerInnen auch in der Pandemie die persönliche Begegnung zu schätzen wissen. Zugeschaltet waren BesucherInnen aus aller Welt, die pandemiebedingt nicht vor Ort sein konnten. Der Restart der INTERGEO als Hybridveranstaltung ist definitiv gelungen. Wir sind sehr froh, dass der Mix aus Begegnung und der Erweiterung der Veranstaltung ins Web so gut angenommen wurde. Das ist die neue Realität, auf die wir so lange hingearbeitet haben", so Christiane Salbach, Geschäftsführerin der DVW GmbH.

Prof. Dr.-Ing. Hansjörg Kutterer, Präsident des Veranstalters DVW e.V.: "Inhaltlich präsentierte die INTERGEO 2021 der nationalen und internationalen Fachgemeinschaft das gesamte Spektrum und das Potenzial der rasanten technologischen Innovationen in Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement! Das hybride Format hat bewiesen, dass es zeitgemäß und zukunftsweisend ist. Unsere Welt wird smarter und wir begleiten und gestalten den Prozess". Als zentrale Themen der diesjährigen INTERGEO stellt Kutterer die Digitalisierung der Umwelt in Form von Digital Twins, Building Information Modeling und digitalen Prozessen sowie deren Auswirkungen auf verschiedene Bereiche heraus. Beispiele seien Smart Cities, Smart Construction oder autonomes Fahren, Immobilienwertermittlung und Bürgerbeteiligung bei Planungsverfahren.

CONFERENCE und DKK

Das Thema "Inspiration for a smarter World" setzte den Maßstab auch für drei Tage CONFERENCE. "Die GeoCommunity steht als Lösungsanbieter für drängende gesellschaftliche Fragestellungen bereit. Die SpeakerInnen haben zukunftsgerichtetes Fachwissen auf Top-Niveau vermittelt, sowohl in der CONFERENCE als auch im integriert durchgeführten 69. Deutschen Kartographie Kongress (DKK)", so Christiane Salbach.

Prof. Dr. Jochen Schiewe, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kartographie e.V. als Veranstalter des DKK betonte die Verknüpfungen von Geodaten und Karten mit den drängenden Themen unserer Zeit wie Gesundheit, Mobilität und Digitalisierung. "Die Veranstalter haben mit viel Aufwand und Engagement eine professionelle, hybride Tagung auf die Beine gestellt - mein Respekt!", so Schiewe.

EXPO und EXPO STAGE

Aussteller der EXPO zeigten sich äußerst zufrieden. Spürbar war die Begeisterung in der Kundenbegegnung vor Ort in Hannover. Unternehmen nutzten die Chance, einem wissenshungrigem Publikum die seit 2019 rasant weiterentwickelten Technologien vorzustellen! "Die EXPO hat die Erwartungen der Aussteller übertroffen. Für viele war es wichtig, Flagge zu zeigen und auf der INTERGEO vertreten zu sein. Dass in diesem Jahr so intensive Kundenkontakte dabei herauskamen, das hatte kaum jemand erwartet. Belebte Hallen und Interaktionen auf der digitalen Plattform sind Zeichen dafür, dass der Restart der INTERGEO 2021 ein Erfolg war", so Daniel Katzer, Projektleiter INTERGEO bei der für die Fachmesse verantwortlichen HINTE GmbH. Auf der EXPO STAGE blieb dank des praxisnahen Programms selten ein Platz unbesetzt. Ein zusätzlicher Erfolgsaspekt der EXPO: Die vom Fachkräftemangel betroffene Tech-Branche kam endlich wieder live mit Studierenden und Nachwuchskräften in Kontakt. "Ein wichtiger Grundstein für die Zukunft ist gelegt. Und selbst wenn einige Unternehmen dieses Jahr in Hannover nicht dabei sein konnten, so haben sie dennoch Ihre Teilnahme für 2022 in Essen am Rebooking-Stand bekundet", so Katzer.

INTERGEO 2022 in Essen

Digitalisierung schafft Mehrwerte! Das hat der hybride Auftakt der INTERGEO in diesem Jahr unter Beweis gestellt. Daran wollen die INTERGEO-Macher konsequent anschließen. Die internationale Geo-Community trifft sich vom 18. bis 20. Oktober 2022 in Essen und digital und weltweit im Web.

