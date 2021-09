Besetzung der ÖVP-Schweinefabrik in Kirchdorf/Inn beendet: 2 Tierschützer festgenommen

Nach Kontrolle durch die Amtstierärztin wollten die Tierschützer:innen abziehen, dabei wurden 2 Tierschützer von der Polizei weggetragen und sitzen jetzt noch immer in Haft.

Kirchdorf/Inn (OTS) - Die Fotos aus der Schweinefabrik des stellvertretenden Obmanns des OÖ Bauernbundes und Landwirtschaftskammerrates in Kirchdorf am Inn zeigen Vernachlässigung und zahlreiche verletzte Tiere. Deshalb bestanden die Tierschützer:innen bei ihrer Besetzung auf eine amtstierärztliche Kontrolle, die auch tatsächlich stattgefunden hat. Danach wollten die Aktivist:innen abziehen, dabei wurden aber 2 Tierschützer festgenommen, in den Polizeibus getragen und zur PI Oberndorf gebracht. Von dort wurden die beiden überraschend in Polizeiautos wieder weggebracht. Sie befinden sich noch immer an einem unbekannten Ort in Haft. Als ein besorgter Bürger mit seinem Auto den gefangenen Tierschützern hinterher fahren wollte, wurde er von der Polizei aufgehalten und über 1 Stunde lang kontrolliert. Offenbar will die Staatsgewalt nicht, dass bekannt ist, wo die beiden Tierschützer gefangen gehalten werden.



VGT-Obmann Martin Balluch kommentiert von vor Ort: „ Es ist nicht nachvollziehbar, warum zwei Tierschützer, die gerade nach Hause gehen wollen, festgenommen und verschleppt werden. Darüber hinaus darf man normalerweise in Polizeihaft einen Anruf tätigen, um der eigenen Familie zu sagen, wo man festgehalten wird. Jetzt sind die beiden bereits über 3 Stunden in Haft und durften noch immer nicht telefonieren. Wir fordern ein Ende dieser repressiven Maßnahmen gegen Menschen, die sich im Namen einer 96 % Mehrheit für das Wohl der Tiere einsetzen. “



