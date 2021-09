ExtraDienst 7-8a/2021 – Der neue ORF: Alle Macher. Alle Kracher

Wien (OTS) - Das große ORF extra-Heft: Nur im ExtraDienst lesen Sie auf 134 Seiten Exklusiv-Interviews mit allen neu bestellten Direktoren am Küniglberg. Ihre Motivation, ihre Pläne, ihre Ambitionen.

Editorial: Jetzt Weißmann (fast) alles

In seinem Leitartikel offenbart Christian W. Mucha alle Hintergründe, die zur Wahl des neuen Generaldirektors und zur Bestellung seines Teams führten. Garniert mit Infos aus erster Hand, die noch nirgendwo zu lesen waren.

„Es gibt keine Umfärbung“

ORF-Generaldirektor in Spe Roland Weißmann legt im ausführlichen Interview seine Prinzipien dar. Präsentiert seine Pläne, seine Strategie. Und verrät, wie seine Freundin die Bewerbung kommentierte.

„Ein Job mit politischer Komponente“

Alexander Wrabetz zieht im ExtraDienst-Gespräch Bilanz über drei Funktionsperioden als Generaldirektor sowie zwei Amtszeiten als Kaufmännischer Direktor. Über seine Erfolge, über seine Kämpfe, über sein Verhältnis zu seinem Nachfolger. Und erzählt, was er vor dem Stiftungsrat präsentierte.

„Ich habe kein Parteibuch“

Gegenüber ExtraDienst macht die neu bestellte Kaufmännische Direktorin Eva Schindlauer klar: Sie braucht keine Berater an ihrer Seite. Schließlich hat sie schon bei Novartis ein 500 Mio. Euro-Budget geschupft …

Auf der Suche nach den Jungen

Ingrid Thurnher verrät, warum sie Radiodirektorin wollte. Was es bei FM4 zu evaluieren gibt. Und welche Herausforderungen die Übersiedlung in den digitalen Newsroom mit sich bringt.

Die Programm-Dirigentin

Wie sie den Posten als Programmdirektorin definiert. Was sie von ihren Channel-Managern erwartet. Stefanie Groiss-Horowitz über berufliche Ausblicke und private Einblicke.

„Das eröffnet Spielraum“

Welche Vorteile der künftige Technische Direktor in der neuen Struktur sieht. Was Harald Kräuter mit Flimmit vor hat. Und wie er den ORF für Nachwuchstalente attraktivieren will.

„Ich bin ein Exot im ORF“

Im ExtraDienst-Interview bricht Ö3-Chef Georg Spatt sein Schweigen und erzählt, wie das mit der kolportierten Bestellung zum Programmdirektor gelaufen ist.

Mitten in der Zeitenwende

Michael Götzhaber lässt zehn Jahre als Technischer Direktor Revue passieren. Zehn Jahre, die die TV-Welt auf den Kopf stellten …

Das sind die ORF-Länderchefs

ExtraDienst präsentiert Alle Neune. Samt Reaktionen und Kurzporträts.

Fünf Herausforderungen für den ORF

In seinem Gastkommentar zeichnet TV-Berater Hans Mahr den Weg in eine erfolgreiche Zukunft für das „alte Fernsehen“.

Pole-Position

Die exklusiven Enthüllungen von ExtraDienst zur ORF-Wahl machten die Runde im Blätterwald. Medien wie „Krone“, „Heute“ und „Österreich“ zitierten. Andere sparten sich das.

Schmankerln zur Wahl

Gschichtl’n, die Sie nur im ExtraDienst lesen. Etwa: Als Weißmanns Telefon klingelte … +++ Was dem Tiroler Landesdirektor Robert Unterweger fehlte … +++ Was Alexander Wrabetz mit aller Kraft verweigerte …

Zwei bleiben, einer kommt nicht

Exklusive News über ORF-Kommunikationschef Martin Biedermann, Channel-Manager Alexander Hofer und dem Büroleiter der Stabstelle Kommunikation des Bundeskanzleramtes, Philipp König.

„Es gab keine sexuelle Belästigung“

„Österreich“-Chef Wolfgang Fellner über die Vorwürfe gegen ihn, sein Gerichtsverfahren und wann er mit dem Urteil rechnet.

