Lotto: Wer holt sich den Lotto Jackpot mit 1,4 Millionen

Joker Jackpot – es geht um 350.000 Euro

Wien (OTS) - Am Mittwoch kullerten die „sechs Richtigen“ 3, 21, 24, 29, 34 und 42 aus dem Ziehungstrichter. Kein Spielteilnehmer aber hatte mit dieser Zahlenkombination gerechnet. Und auch der Zufallsgenerator war nicht phantasievoll genug, so machte auch kein Quicktipp das Sechser-Rennen. Im Topf bleiben damit mehr als 600.000 Euro, am Sonntag geht es für den Sechser um 1,4 Millionen Euro.

Einen Sologewinner brachte der Fünfer mit der Zusatzzahl 11. Ein Oberösterreicher hatte einen Quicktipp gewählt und neun Tipps gespielt. Im zweiten Tipp fehlte lediglich die Zahl 9 zum Sechser. Der Gewinn kann sich in jedem Fall sehen lassen: der Sologewinner kann rund 83.000 Euro auf seinem Gewinnkonto verbuchen.

LottoPlus

Im ersten Rang von LottoPlus gab es diesmal keinen Gewinner. Somit wurde diese Summe auf den nächsten Gewinnrang, die Fünfer, aufgeteilt. 27 Gewinner freuen sich hier über je mehr als 8.800 Euro. Beim LottoPlus Sechser am kommenden Sonntag geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker heißt es auch „Jackpot“. Kein Spielteilnehmer hatte „Ja“ zur Jokerzahl 869565 gesagt. Damit bleiben 166.000 Euro im Topf. Bis zur nächsten Ziehung wird die Gewinnsumme im ersten Rang auf rund 350.000 Euro anwachsen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. September 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 600.248,90 – 1,4 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 82.534,20 73 Fünfer zu je EUR 1.233,30 170 Vierer+ZZ zu je EUR 158,80 3.119 Vierer zu je EUR 48,10 5.054 Dreier+ZZ zu je EUR 13,30 50.144 Dreier zu je EUR 5,40 172.043 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 21 24 29 34 42 Zusatzzahl 11

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. September 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 27 Fünfer zu je EUR 8.832,20 2.133 Vierer zu je EUR 18,90 35.634 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 7 8 10 21 25 35

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. September 2021

JP Joker, im Topf bleiben EUR 166.064,43 – 350.000 Euro warten 11 mal EUR 8.800,00 90 mal EUR 880,00 892 mal EUR 88,00 8.355 mal EUR 8,00 81.794 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 6 9 5 6 5

