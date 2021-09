„Anlaufstern“ bei „Was gibt es Neues?“ am 24. September in ORF 1

Mit Seidl, Marold, Schreiner, Groebner und Gernot

Wien (OTS) - Zum internationalen Tag der Raumfahrt stellt Ex-MIR-Austronaut Franz Viehböck in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 24. September 2021, um 22.40 Uhr in ORF 1 die Promifrage! Und so rätseln diesmal Gery Seidl, Eva Maria Marold, Clemens Maria Schreiner, Severin Groebner und Viktor Gernot, was er mit einem „Anlaufstern“ meinen könnte. Aber auch Oliver Baiers Fragen sind nicht so einfach – er möchte wissen, warum sich Philipp der Schöne 1506 in einen großen Leinensack einnähen ließ.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at