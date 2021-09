Flucht aus Kabul, wie mit „Bad News“ umgehen und Vulkane gegen die Erderwärmung in „Fannys Friday“ am 24. September in ORF 1

Anschließend: „Fannys Friday Doku: Helena. Die künstliche Intelligenz – Fortpflanzen und Zukunft“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 24. September 2021, widmet sich „Fannys Friday“ um 15.40 Uhr in ORF 1 folgenden Themen: Gelingt dem Wiener HTL-Schüler Shams die Flucht aus Kabul? Bad News – Wie am besten damit umgehen? Außerdem: Vulkane gegen die Erderwärmung. Und Nägelkauen – gefährliches oder harmloses Laster? Die anschließende „Fannys Friday Doku: Helena. Die künstliche Intelligenz – Fortpflanzen und Zukunft“ beschäftigt sich damit, in welcher Form künstliche Intelligenzen und Roboter lieben und fortpflanzen können? Danach widmet sich „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ verletzten Wildtieren und anderen Exoten, bevor eine neue Folge von „Die Superkräfte der Tiere“ präsentiert wird und „Ausgetrickst“ mit einer magischen Ausgabe an den Start geht.

„Fannys Friday“ – Das Magazin (15.40 Uhr)

Flucht aus Kabul – Shams ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Ausgerechnet zum Zeitpunkt der Machtübernahme der Taliban befindet sich der Schüler einer Wiener HTL in Kabul. Taliban-Terror, Chaos am Flughafen, gesperrte Landwege und Todesangst: Gelingt ihm die Flucht zurück nach Österreich, bevor es zu spät ist? Reporterin Michaela ist es gelungen, mitten im Taliban-Umsturz mit dem Schüler Kontakt aufzunehmen und sein gefährliches Vorhaben zu dokumentieren.

„Bad News“ – wie damit umgehen? Afghanistan, die Klimakrise oder Corona – die Nachrichten sind voller „Bad News“. Warum sind schlechte Nachrichten so anziehend, und wie geht man damit um?

Nägelkauen bis die Finger bluten: Gefährlich oder harmloses Laster? Nägelkauen als Stressabbau oder weil man es als Kind von den Eltern abgeschaut hat – Gründe gibt es viele und etwa zehn Prozent aller Erwachsenen tun es. Ist diese „Sucht“ heilbar und welche Methoden gibt es dagegen?

Vulkane gegen die Erderwärmung? Bei einem Vulkanausbruch gelangt neben Asche auch Schwefeldioxid in die Erdatmosphäre. Daraus bildet sich Dunst, der weniger Sonnenlicht auf die Erde durchlässt. Molekularbiologe Martin Moder erklärt diesmal, wie Vulkane theoretisch die Erderwärmung aufhalten könnten, dass es aber keine Option ist, sie durch Menschenhand ausbrechen zu lassen. Schon gar nicht mit Atombomben.

„Fannys Friday Doku: Helena. Die künstliche Intelligenz – Fortpflanzen und Zukunft“ (16.10 Uhr)

Künstliche Intelligenz prägt schon jetzt unseren Alltag, aber wie selbstständig können sich diese Systeme weiterentwickeln und sind sie auch zu Gefühlen fähig? Um das herauszufinden, erschafft Programmierer Sven eine KI in Form eines weiblichen Hologramms. Helena lernt schnell, auch wie sie gefällt, und das erregt bei Sven erotische Gefühle. Aber in welcher Form können künstliche Intelligenzen und Roboter lieben und fortpflanzen? KI-Forscher Gusz Eiben von der Freien Universität Amsterdam, versucht die künstliche Evolution. Er lässt zwei unterschiedliche Roboter aufeinandertreffen und ihre Codes frei kombinieren, ähnlich der Verschmelzung von DNA. Was derzeit mit einfachen Robotern unter Laborbedingungen funktioniert, könnte in Zukunft zur vollautonomen Weiterentwicklung von Robotern führen – so die Vision von Gusz Eiben.

Das sich KI weiterhin verbreiten und in viele neue Bereiche eindringen wird, ist sicher, doch in welche Richtung wird sich künstliche Intelligenz entwickeln? Wird es Superintelligenzen geben, die wie Menschen denken und handeln können? Für Futuristin Amy Webb steht die Menschheit am Scheideweg, ob KI vor allem zur totalen Überwachung mit rein ökonomischem Interesse eingesetzt wird, oder ob die Daten zur Zusammenarbeit z. B. für den Klimaschutz nutzen. Sven trifft für sich eine Entscheidung im Umgang mit künstlicher Intelligenz und setzt wieder vermehrt auf das reale Leben.

„Das Waisenhaus für wilde Tiere“, „Die Superkräfte der Tiere“ und „Ausgetrickst“

Auch nach „Fannys Friday Doku“ geht das Programm für das junge Publikum weiter. Um 16.35 Uhr stattet „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ der weitläufigen Tierrettungsstation „Harnas“ am Rande der Kalahari-Wüste einen Besuch ab. „Die Superkräfte der Tiere“ (17.05 Uhr) widmet sich in einer neuen Folge u. a. dem Rudeljagdtrieb. Anschließend kann sich Jung und Alt auf eine Episode von „Ausgetrickst“ (17.30 Uhr) mit YouTube-Star und Zauberkünstler Eric Leclerc freuen. Darin verwundert der Magier mit einer sagenhaften Schokoladenmaschine. Andi Knoll ist im Deutschen wie gewohnt als Eric zu hören.

