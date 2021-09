Start der „Bewusst gesund“-Initiative „Jetzt die Psyche stärken“

Schwerpunktwoche vom 25. September bis 2. Oktober in allen ORF-Medien – u. a. in „Stöckl live“ am 29. September um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach Untersuchungen der WHO gehören psychische Erkrankungen zu den häufigsten Krankheiten weltweit. Zumindest jeder dritte Mensch ist im Laufe seines Lebens zumindest einmal von Depressionen oder Angststörungen betroffen. Die aktuelle Krise hat diese Situation noch weiter verschärft und stellt Betroffene und ihre Angehörigen vor völlig neue Herausforderungen. Der ORF stellt daher die 29. „Bewusst gesund“-Initiative vom 25. September bis 2. Oktober 2021 in seiner gesamten Medienvielfalt unter das Motto „Jetzt die Psyche stärken“.

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn: „Seelisches Wohlbefinden ist ein ganz wesentlicher Gesundheitsfaktor“

„Seelisches Wohlbefinden ist ein ganz wesentlicher Gesundheitsfaktor insbesondere zum Schutz vor Depression, Angsterkrankungen und Stress. Denn eine gesunde Psyche ist in der Lage, sowohl Höhen als auch Tiefen des Lebens zu verarbeiten, und ein wesentlicher Bestandteil unserer gerade in Corona-Zeiten so wichtigen Resilienzfähigkeit. Wir wollen mit dem Schwerpunkt ‚Jetzt die Psyche stärken‘ allen Österreicherinnen und Österreichern neues Wissen vermitteln, aber vor allem praktische Tipps und konkrete Hilfe geben.“

Zahlreiche Sendungen wie „Bewusst gesund – Das Magazin“, „Guten Morgen Österreich“, „Studio 2“, „konkret“, „Die Barbara Karlich Show“, die Doku „Angst – Seelen im Krisenmodus“, „Thema“, „kreuz und quer“ und dokFilm, das ORF-Kinderprogramm und ORF III Kultur und Information beschäftigen sich mit dem Thema. Höhepunkt der ORF-TV-Berichterstattung der aktuellen „Bewusst gesund“-Programminitiative ist am 29. September eine weitere Ausgabe von „Stöckl live“. Auch die ORF-Radios nehmen sich des Themas an. Ausführliche Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Internet liefern auch die ORF-Landesstudios. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT begleiten die Gesundheitsinitiative mit zahlreichen Informationsangeboten, auch die „ORF nachlese“ widmet sich dem Thema „Jetzt die Psyche stärken“.

Auf Anregung des ORF-Publikumsrats führt der ORF seit Februar 2008 unter der Dachmarke „Bewusst gesund“ die Gesundheitsberichterstattung noch effektiver zusammen. Mit den Programminitiativen, die wissenschaftlich vom ORF-Gesundheitsbeirat unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn begleitet werden, verstärkt der ORF sein Serviceangebot kontinuierlich.

