Rathausbesetzung: Greenpeace legt Lobau-Faktencheck vor

Umweltschutzorganisation stellt die gängigsten Mythen rund um die Lobau-Autobahn auf den Prüfstand und entlarvt politische Falschaussagen

Wien (OTS) - Seit Donnerstagmorgen besetzen AktivistInnen der Umweltschutzorganisation Greenpeace das Büro des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig. Zugleich sendet ein rund zehn Meter langes Banner mit dem Spruch „LOBAU BLEIBT” am westlichsten Turm des Regierungsgebäudes eine klare Botschaft an die Stadtregierung. Vor dem Hintergrund der drohenden Zerstörung des Nationalparks Donau-Auen legt die Umweltschutzorganisation nun einen umfassenden Faktencheck zur Lobauautobahn vor. Die sieben gängigsten Mythen, die teils seit Jahrzehnten von der Wiener SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig und Co. propagiert werden, werden darin entkräftet. Im Zentrum der wissenschaftsbasierten Analyse stehen die Themen Verkehrsentlastung, Klimaschutz und Bedrohung für den Nationalpark Donau-Auen. Dieser soll von einem 15 Meter hohen und vier Spuren breiten Tunnel durchstoßen werden. Greenpeace fordert einen sofortigen Baustopp und eine völlige Neubewertung der Situation.

„Seit Jahrzehnten hört man aus dem Wiener Rathaus Lügen und Falschmeldungen, wenn es um die Lobauautobahn geht. Damit ist im besetzten Rathaus Schluss: Der Greenpeace-Faktencheck zeigt klar auf, dass die Pro-Autobahn-Propaganda der Wiener Stadtregierung der Realität nicht standhält. Die Argumente greifen völlig ins Leere und sind längst widerlegt,” stellt Klara Maria Schenk, Klima- und Verkehrsexpertin bei Greenpeace klar. „Das Projekt wird zu keinerlei nachhaltiger Verkehrsentlastung in der Stadt führen - das zeigt sogar die Analyse der ASFINAG. Die Autobahn würde zudem unser Klima zusätzlich mit rund 100.000 Tonnen CO2 pro Jahr belasten. Zudem bedroht sie den einzigartigen Lebensraum der geschützten Auenlandschaft Lobau, indem sie ihr das Grundwasser abgräbt. Sogar die Weltnaturschutzunion IUCN schlägt Alarm und droht damit, dass die Donau-Auen ihren Nationalpark-Status verlieren werden, wenn das Projekt umgesetzt wird”, warnt Schenk.

Auch die wirtschaftlichen Versprechen der Lobauautobahn laufen ins Leere. Studien belegen eindeutig, dass die Lobau-Autobahn in erster Linie die Entwicklung im Niederösterreichischen Umland, nicht im Nordosten Wiens begünstigt. Das Projekt befeuert die für Bodenversiegelung und Klimaschutz extrem schädliche Entwicklung des Speckgürtels um Wien und trägt wenig zur Jobsicherheit in der Stadt bei: Der Greenpeace Faktencheck zur Lobau zeigt klar, dass der hochrangige Straßennetzausbau - wozu die Lobau-Autobahn gehört - die schlechtesten Beschäftigungseffekte im Verkehrsbereich hat.

Ebenso findet heute um 14 Uhr eine Solidaritäts-Kundgebung organisiert von Fridays For Future Wien und der bürgerinitiative Rettet die Lobau mit Hermann Knoflacher, Bernd Lötsch und Peter Weish bei der U2-Station Hausfeldstraße, unmittelbar neben der derzeit besetzten Baustelle, statt. Dabei werden die Wissenschaftler aus ihrer Perspektive erläutern, warum die Straßenbauprojekte gestoppt werden müssen.

Eine zukunftsfähige und umweltfreundliche Verkehrsplanung ist nötig und möglich. Zur nachhaltigen Verbesserung der Verkehrsproblematik in der Stadt braucht es einen massiven Öffi- und Radinfrastrukturausbau, die Stärkung der Ortszentren, kluge Stadtplanung und umfassende Parkraumbewirtschaftung zur Verkehrsberuhigung. Langfristig muss eine Änderung der Flächenwidmung umgesetzt werden, um die „Stadt der kurzen Wege” Realität werden zu lassen. Die sträfliche Vernachlässigung der Verkehrssituation der Außenbezirke in Wien kann dadurch rasch behoben werden.

Bildmaterial

finden Sie unter: https://act.gp/20210923-LOBAU-BLEIBT

Die Fotos stehen unter Angabe der Fotocredits für redaktionelle Zwecke kostenlos zur Verfügung.

Ein Factsheet zum Thema

finden Sie unter: https://act.gp/20210923_Faktencheck

