„Dancing Stars“ – noch ein Tag bis zum Start des ORF-1-Tanzevents

Wien (OTS) - Nur noch ein Tag bis zum Auftakt des großen ORF-1-Tanzevents – dann heißt es Parkett frei für die „Dancing Stars“! Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser begrüßen am Freitag, dem 24. September 2021, um 20.15 Uhr live in ORF 1 zur 14. Runde der Erfolgsshow. Dann zeigen Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi, Boris Bukowski & Julia Burghardt, Kristina Inhof & Dimitar Stefanin, Bernhard Kohl & Vesela Dimova, Otto Konrad & Lenka Pohoralek, Nina Kraft & Stefan Herzog, Niko Niko & Manuela Stöckl, Jasmin Ouschan & Florian Gschaider, Faris Rahoma & Kati Kallus und Margarethe Tiesel & Michael Kaufmann ihr Können bei ihrem ersten Solotanz. Mit Langsamem Walzer, Slowfox, Tango, Jive, Wiener Walzer, Samba, Paso Doble, Cha Cha Cha, Quickstep oder Rumba gilt es die Jury – Karina Sarkissova, Balázs Ekker und Maria Santner – und das Publikum gleichermaßen zu überzeugen. In der ersten Show muss zwar noch niemand die „Dancing Stars“ verlassen, aber die Jurywertung und das Publikumsvoting werden in die zweite Ausgabe am 1. Oktober übernommen und fließen in die Entscheidung, wer als erstes die Show verlassen muss, ein.

Nervosität, Vorfreude und Lampenfieber – für die „Dancing Stars“ wird es ernst

Nina Kraft: „Man hat alle Gefühle auf einmal – Aufregung, Lampenfieber und Muskelkater. Aber was über allem steht, ist die Freude. Wir wollen endlich loslegen und diesen Tanz präsentieren, den wir schon 100 Mal geübt haben. Zu wissen, dass wir diesen Tanz am Freitag zum ersten und zum letzten Mal vor Publikum zeigen werden – da ist sogar fast auch schon eine gewisse Wehmut dabei. Ich werde es voll und ganz genießen und wir haben beschlossen, dass wir als Paar auch unseren Spaß auf der Tanzfläche haben werden.“

Kristina Inhof: „Der erste Auftritt ist für mich insofern aufregend, weil ich in den Trainings gemerkt habe, dass dieses Tanzen nichts mit meiner bisherigen Fernseherfahrung zu tun hat. Als Tänzerin aufzutreten ist komplettes Neuland für mich und das macht mich vor dem ersten Mal schon nervös. Ich kann mich hier nicht auf die Selbstsicherheit, die ich in den letzten Jahren als Moderatorin aufgebaut habe, verlassen – das ist hier eben nicht die Moderatorin, sondern ganz einfach die Kristina, die hier tanzt und das macht einen großen Unterschied. Gott sei Dank hat Dimitar genug Nerven für uns beide.“

Niko Niko: „Zu Beginn des Trainings hatte ich schon Angst – aber jetzt freue ich mich einfach sehr auf die erste Show. Ich habe eine wunderbare Tanzpartnerin und gemeinsam haben wie sehr intensiv an unserem ersten Tanz gearbeitet. Ich bin sehr glücklich und zufrieden. In der ersten Sendung steht der Spaß und die Freude im Vordergrund und bei der zweiten Ausgabe kommt dann die Competition dazu.“

Margarethe Tiesel: „Ich freue mich schon auf die Show, weil Tanzen einfach glücklich macht. Konditionell wird es bei mir auch besser – und ich kann nur jedem empfehlen durchzuhalten. Mein Ziel ist durchzukommen und keinen Fehler zu machen.“

Bernhard Kohl: „Ich bin bereit für die Show und die Vorfreude überwiegt bei mir auf jeden Fall. Nach dem ganzen Training will ich jetzt auch einmal performen. Aber der Moment, wenn man das erste Mal auf die Tanzfläche geht, das Live-Orchester richtig loslegt – da werden dann schon Gefühle hochkommen, die ich bis jetzt noch gar nicht kenne.“

Caroline Athanasiadis: „Es ist irgendwie unglaublich und unwirklich, dass es nach drei Wochen Training jetzt soweit ist. Ich freue mich sehr auf die erste Show, aber meine größte Angst ist, dass ich ausrutsche und es mich auf die Pappen haut. Ich freue mich auch schon extrem auf das Live-Orchester und unseren Tanz zu Live-Musik zu performen.“

Faris Rahoma: „Die Vorfreude battelt sich mit dem Lampenfieber. Ich bin extrem glücklich, weil das Tanzen unfassbare Dinge mit mir macht:

Ich spüre meinen Körper, die Seele freut sich, weil ich mich endlich mal nur auf eine Sache konzentrieren kann und nicht auf hundert Hochzeiten, sondern nur im Ballroom tanzen muss. Ich habe die beste Tanzpartnerin, die aber auch schön streng ist – hoffentlich mache ich dann auch alles so, wie sie es sich von mir wünscht.“

Boris Bukowski: „Ich habe heuer mein 60-jähriges Bühnenjubiläum und Lampenfieber habe ich nach wie vor ein bisschen. Auf die erste Show freue mich total. Mein persönliches Ziel ist, dass ich so gut bin, wie ich es nur sein kann. Das ist natürlich alles relativ, ich bin bei Null gestartet und insofern werde ich bei jeder einzelnen Sendung für mich nur gewinnen können.“

Otto Konrad: „Bei mir ist das eine teuflische Kombination aus Vorfreude und Lampenfieber, wobei die Vorfreude wirklich überwiegt. Das ist eine große Herausforderung und Aufgabe und jetzt braucht es Lösungen – und wenn ich den Tanz zufriedenstellen gelöst habe, dann ist das genau der Moment, auf den ich mich freue.“

Jasmin Ouschan: „Nervös zu sein, ist vollkommen normal und ich glaube auch, dass diese Spannung total notwendig ist, um dann auf den Punkt genau zu funktionieren. Ich bin auch froh, dass wir schon die ersten Proben im Ballroom absolviert haben – jetzt kann ich mich drauf einstimmen und ein Gefühl dafür entwickeln. Die Vorfreude steigt definitiv. Besonders freue ich mich auf den ersten Moment, wenn man in diesen Tanz hineinstartet, darauf, zu performen und zu zeigen, woran man gearbeitet hat. Allein wenn ich jetzt schon den Auftakt vom Orchester höre, dann bekomme ich eine Gänsehaut und ich kann mir vorstellen, dass das am Freitag dann noch viel heftiger sein wird.“

„Dancing Stars – backstage“ – Silvia Schneider präsentiert das TV-Magazin zum Tanzevent ab 24. September im Vorabend von ORF 1

Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des glamourösesten Ballsaals des Landes! Silvia Schneider, die selbst im Vorjahr im Finale des ORF-Tanzevents stand, präsentiert ab 24. September jeden Freitag um 18.10 Uhr in ORF 1 bei „Dancing Stars – backstage“ den Show-Alltag der prominenten Tanzpaare, besucht diese beim Training und spricht mit ihnen über Lust und Frust bei den Vorbereitungen auf den großen Auftritt.

„Dancing Stars“ im ORF – barrierefrei für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

Am 24. September startet die 14. Ausgabe von „Dancing Stars“. Der Herbst-TV-Event, jeweils freitags um 20.15 Uhr in ORF 1, wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt: Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Für das blinde und sehbehinderte Publikum werden die Elemente der Bildsprache und die Emotionen im Ballroom durch jeweils zwei Audiokommentator/innen live erlebbar gemacht. Alexandra Kloiber-Kamer, Bernd Kainz und Gregor Waltl begleiten ihr Publikum von der Premiere bis zum Finale, um durch akustische Bildbeschreibungen die Farben und die Machart der Kostüme, die Choreografie der Tänze, Gestik, Mimik und Showeffekte zu transportieren. Der live gesprochene Audiokommentar wird durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal der Fernbedienung sowie auf der ORF-TVthek (live und 7 Tage on demand) hörbar gemacht.

„Dancing Stars“ online und im ORF TELETEXT

Im Web ist dancingstars.ORF.at wieder Anlaufstelle Nummer eins für alle Fans des ORF-Ballrooms. Die multimediale Seite liefert laufend alles Aktuelle, Spannende und Wissenswerte zum Tanzevent. Der „Ballroom-Talk“ mit den originellsten Social-Media-Postings auf Instagram, Facebook und Twitter unter #dancingstars21 wird außerdem während der Show am Freitag zum Live-Ticker und unterhaltsamen Begleitprogramm beim Auf-der-Couch-Surfen. Die ORF-TVthek bringt alle TV-Shows im Live-Stream, und ein On-Demand-Themenschwerpunkt präsentiert das gesamte „Dancing Stars“-Video-Angebot auf einen Blick. Auf ORF extra gibt es zudem noch die Lieblingsrezepte der Stars zum Nachkochen. Und auch auf der „Dancing Stars“-Facebookseite können sich Tanzbegeisterte über das Geschehen vor und hinter den Kulissen informieren. Der ORF TELETEXT berichtet in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ ausführlich über den ORF-Ballroom.

