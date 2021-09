Arnoldner/Mantl: Wien muss endlich auf Nachhaltigkeit setzen!

Erneuerbare Energie, ökosoziale Marktwirtschaft, Green Tech: Wien nutzt vorhandenes Potential nicht

Wien (OTS) - „Die Veränderung unseres Klimas ist eine der größten Herausforderungen unserer Generation – in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. Wir müssen endlich nachhaltig mit unseren Ressourcen umgehen und unter anderem die erneuerbare Energie ausbauen“, erklärt Bernadette Arnoldner, Stadträtin und Landesgeschäftsführerin der neuen Volkspartei Wien, im Rahmen der heutigen Aktuellen Stunde im Wiener Landtag. So werde laut Arnoldner in Wien nur ein Prozent von einem Potential von über vierzig Prozent für Photovoltaikanlagen genutzt. „In Wien gibt es 53 Quadratkilometer Dachfläche. Davon wären über sechzig Prozent für die Nutzung von Photovoltaik geeignet. Doch anstatt dieses Potential zu nutzen, kommt in Wien dreiviertel der Stromerzeugung nach wie vor aus fossilen Brennstoffen und die Stadt ist immer noch abhängig von Atomstromimporten aus dem Ausland.“

Während die Bundesregierung mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz und der ökosozialen Steuerreform ambitionierte Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz setzt, wird laut Arnoldner in Wien wenig Rücksicht auf die Umwelt genommen. „Die ökosoziale Marktwirtschaft mit dem Konzept des Zusammenspiels von Wirtschaft, Mensch und Umwelt muss endlich in die Wiener Stadtverfassung aufgenommen werden“, unterstreicht Arnoldner erneut eine lange Forderung der neuen Volkspartei Wien. „Auf diesem Konzept basiert die vom Bund geplante ökosoziale Steuerreform. Ein Reformprogramm, von dem gleichermaßen Natur, Menschen und die Wirtschaftstreibenden profitieren. CO2 wird zukünftig noch zielgerichteter und sozial verträglicher bepreist. Gleichzeitig wird die Steuer- und Abgabenlast gesenkt und mit einer ökologischen Bepreisung der Aspekt der Nachhaltigkeit gestärkt. Wer umweltschonend lebt, für den muss noch mehr übrig bleiben.“

Auch Gemeinderat und Klimaschutzsprecher Josef Mantl drängt auf die Umsetzung konkreter Klimaschutz-Maßnahmen. „Vor allem im urbanen Raum muss primär auf zielführende und nachhaltige Maßnahmen gesetzt werden. Die Stadt Wien ist in der Pflicht, die Zusammenarbeit und Umsetzung gemeinsamer Projekte mit den besten Green-Start-Ups zu fördern“, so Mantl und weiter: „Green Tech sollte die Zukunft sein! Unterstützen wir also Unternehmen, die sich bereits mit Klimaschutz befassen und somit einen wichtigen Beitrag leisten!“ Auch eine Klimastrategie für unser Gesundheitssystem sei längst überfällig und müsse dringend entwickelt werden. „Die Folgen des Klimawandels werden auch das Gesundheitssystem treffen, und darauf muss die Stadt Wien vorbereitet sein“, so Mantl weiter und abschließend: Setzen wir uns gemeinsam für einen zielstrebigen und realistischen Klimaschutz ein, denn nur das garantiert eine gesunde und nachhaltige Zukunft unserer Bürgerinnen und Bürger.

