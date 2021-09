SPÖ-Einwallner: Terroropferentschädigung war längst überfällig

Auch Terrorismusabwehrzentrum ist Verantwortung gegenüber Opfern

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner begrüßt die Nachricht von Opferanwalt Newole, dass nun doch ein Opferfonds für die Betroffenen des Terroranschlags in Wien am 2. November 2020 eingerichtet werden soll: „Fast ein Jahr hat es gedauert bis die Regierung den Opfern des schrecklichen Terroranschlags entgegenkommt. Dass der Opferfonds erst jetzt eingeführt werden soll, ist zwar kein Ruhm für die Republik, aber es ist besser als nie.“ Einwallner fordert zusätzlich die Einrichtung eines Terrorismusabwehrzentrums, das für eine bessere Kommunikation und Koordination gegenüber terroristischen Bedrohung sorgen soll: „Es liegt auch in der Verantwortung der Regierung, alles daran zu setzen, dass so eine Tragödie möglichst nicht mehr vorkommen kann.“ (Schluss) sd/sc

