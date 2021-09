FPÖ – Haider: Steigende Energiepreise durch Green Deal belasten Bürger

Die Verdoppelung des Preises für CO2-Zertifikate im Vergleich zum Vorjahr ist Teil des Problems

Wien (OTS) - „Die steigenden Energiepreise in Europa geben einen Vorgeschmack darauf, was die Umsetzung des Green Deal bedeutet“, erklärte heute Roman Haider, freiheitlicher Abgeordneter im Europaparlament. „Auf die Bürger kommen dank der Klimapolitik der EU massive Belastungen zu“, so Haider.

Tatsächlich sind die Strom- und Gaspreise in vielen europäischen Ländern heuer stark angestiegen und tragen damit zur anziehenden Inflation bei. Eine Studie des Bruegel-Instituts rechnet bei einer Verdoppelung des Strompreises von 50 Euro je Megawattstunde auf 100 Euro. Das entspricht Mehrkosten für die Konsumenten in der EU von 150 Milliarden Euro.

„Ein wesentlicher Teil des Problems ist da auch die EU-Klimapolitik. Der Preis für ein CO2-Zertifikat hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf über 60 Euro mehr als verdoppelt. Das bedeutet, dass Energie- und andere Unternehmen aufgrund des EU-Emissionshandelssystems gravierende Mehrkosten haben, die sie an die Konsumenten weitergeben. Gerade Haushalte mit niedrigem Einkommen werden davon besonders betroffen“, sagte der freiheitliche EU-Abgeordnete.

„Der Anstieg des CO2-Preises ist ja intendierter Teil des Klimapakets, das die EU-Kommission im Juli präsentiert hat. Das ist alles andere als ein Grund zum Jubeln, wie das die Grünen in dem Zusammenhang tun. Die sozialen Auswirkungen dieser Politik sind beträchtlich, auch wenn das EU-Klimakommissar Timmermans abzustreiten versucht“, so Haider.

