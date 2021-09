Huawei: Ständige Innovation für eine raschere Digitalisierung

Wien (OTS) - Heute begann das jährlich von Huawei veranstaltete Event HUAWEI CONNECT 2021, das für die IKT-Branche weltweit wegweisenden Charakter hat. Der rotierende Vorsitzende von Huawei, Eric Xu, eröffnete das Event mit einer Keynote-Rede, die den Titel „Ständige Innovation für eine raschere Digitalisierung“ trug.

Unter dem Motto „Dive into Digital“ erforscht das diesjährige Event, wie digitale Technologie tiefer in Betriebsszenarien und Branchenfachwissen integriert werden kann, um entscheidende Unternehmensherausforderungen anzugehen und die effektive Zusammenarbeit unter Interessenvertretern zu steigern – mit dem Ziel, ein offenes Industrie-Ökosystem und den gemeinsamen Erfolg zu fördern. Für das Event stehen vier Keynote-Reden, fünf Konferenzen und 66 weitere Veranstaltungen mit insgesamt mehr als 200 Referenten einschließlich Branchenvisionären, Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, erstklassiger Technologieexperten und Ökosystempartnern auf dem Programm. Es wird auf der Unternehmenswebsite von Huawei und über seine Medienpartner per Live-Stream in 11 Sprachen übertragen. Auf dem Event finden außerdem Online-Ausstellungen, virtuelle Rundgänge durch Ausstellungshallen und offene Podiumsdiskussionen statt, die Möglichkeiten zu Interaktionen online und ein Kompletterlebnis für Nutzer bieten.





Die vollständige Pressemeldung finden Sie hier: https://bit.ly/3CyTFSI

