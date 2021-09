Adaptierte Theater- und Kino-Schau im Bezirksmuseum 23

Eintritt frei: Samstag und Mittwoch, Info: bm1230@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtliche Team des Bezirksmuseums Liesing (23., Canavesegasse 24) war während der alljährlichen „Sommer-Pause“ nicht untätig und hat die noch bis Jahresende laufende Sonder-Ausstellung „Theater und Kino in Liesing“ überarbeitet. Die liebevoll adaptierte Schau informiert in Wort und Bild zum Beispiel über das Schaffen des Hugo von Hofmannsthal, über das „Dilettanten-Theater Mauer“, über die „Wien-Film“ (Rosenhügel) und über das „Stadttheater – Lichtspiele Liesing“. Gleichfalls dokumentiert die Ausstellung die Geschichte mehrerer Kinos im 23. Bezirk: Maurer Park-Kino, Zentral-Kino Atzgersdorf, Elite-Kino Inzersdorf, Kino Siebenhirten, Rodauner Lichtspiele. Das Museum ist jeweils Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und Mittwoch von 9.00 bis 12.00 Uhr bei freiem Eintritt zugänglich. Besucherinnen und Besucher werden um Beachtung der aktuellen Corona-Vorschriften ersucht. Auskünfte: Telefon 869 88 96 (während der Öffnungsstunden) und E-Mail bm1230@bezirksmuseum.at.

Sehenswert wie die Sonder-Ausstellung ist die umfangreiche Dauer-Ausstellung zur Vergangenheit des 23. Bezirkes. Eine „Alt-Wiener Küche“, die Präsentation „Eisenbahnwesen“ (mit einer Modellbahn-Anlage), Spielzeug und Puppen aus früherer Zeit, Rückblicke auf das Wirken namhafter Künstlerinnen und Künstler, Erläuterungen zum Thema „Industrie“ und zahlreiche andere Präsentationen erinnern an alte Zeiten. An Feiertagen und an schulfreien Tagen sind die Museumsräume gesperrt. Das Liesinger Bezirksmuseum gehört der „Arbeitsgemeinschaft Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“ an. Weitere Angaben lesen Interessierte im Internet: www.bezirksmuseum.at.

