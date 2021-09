Aktion „Impfen im Gemeindebau“ startet am 27. September

Am 27. September startet die Wiener Wohnen-Impfaktion mit Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson in zahlreichen wohnpartner-Lokalen im Gemeindebau.

Wien (OTS) - Die Stadt Wien – Wiener Wohnen und das Nachbarschaftsservice wohnpartner bieten ab kommender Woche Impfaktionen in zahlreichen wohnpartner-Lokalen in Gemeindebauten an. Das Ziel ist es, die Impfung gegen das Coronavirus rasch und unkompliziert vielen Mieterinnen und Mietern in Gemeindewohnungen der Stadt Wien anzubieten. Geimpft wird jeweils von 11 bis 20 Uhr.

Mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer können sich Personen ab 12 Jahren impfen lassen. Zusätzlich steht Personen über 18 Jahren der Impfstoff von Johnson & Johnson zur freien Auswahl. Alle Personen die sich impfen lassen wollen, können das ohne vorherige Anmeldung; mitzubringen ist lediglich ein Lichtbildausweis und wenn vorhanden eine E-Card. Sollte kein Impfpass verfügbar sein, kann ein neuer nach erfolgter Impfung ausgestellt werden. Die zweite Impfung kann in der Folge ebenfalls ohne Terminvereinbarung in einem städtischen Impfzentrum der Wahl nachgeholt werden.

Die Stadt Wien – Wiener Wohnen informiert mit Aushängen in den Steigenhäusern der umliegenden Gemeindebauten. Die wohnpartner-MitarbeiterInnen informieren ebenfalls die MieterInnen auf ihren Rundgängen durch die Gemeindebauten („wohnpartner unterwegs“) über die Impfmöglichkeit.

Fixierte Impfstandorte und Termine

27.09., 5. Margarethengürtel 100-110/5/1, wohnpartner-Lokal Reumannhof

28.09., 12. Am Schöpfwerk 29/14/R1, BewohnerInnen-Zentrum

30.09., 12. Schönbrunner Straße 259, wohnpartner-Hauptlokal

04.10., 10. Neilreichgasse 113 bei Stiege 25, BewohnerInnen-Zentrum

04.10., 16. Gablenzgasse 116/7/R3, wohnpartner-Lokal Franz-Novy-Hof

07.10., 23. Steinergasse 36/5/R1, BewohnerInnen-Zentrum

11.10., 21. Ruthnergasse 56-60, BewohnerInnen-Zentrum

12.10., 16. Matteottiplatz 3, wohnpartner-Lokal Sandleitenhof

12.10., 20. Pappenheimgasse 31/Leipziger Str. 38-40, wohnpartner-Lokal Anton-Schmid-Hof

14.10., 2. Engerthstraße 230, wohnpartner-Lokal



Weitere Impfstandorte und Termine folgen.

