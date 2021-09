Das „Presse“ – Magazin Fahrstil feiert 10-jähriges Jubiläum

Wien (OTS) - Am 25. September 2021 erscheint die exklusive Jubiläumsausgabe mit starken 176 Seiten zu den aktuellsten Trends und einem Blick in die Historie der prominentesten Automarken. Mit der bereits 2020 eingeführten Augmented Reality-Funktion bietet diese Ausgabe den Leser:innen eine Superlative an Videos und Inhalten.

Herwig Langanger, Vorsitzender der „Presse“-Geschäftsführung über dieses Erfolgsprodukt: „Mit der Einführung der Augmented Reality-Funktion letztes Jahr haben wir ein außergewöhnliches, lebendiges Print-Produkt geschaffen. In dieser Jubiläumsausgabe gibt es ein Feuerwerk an exklusiven Produkten und Trends der Automobilbranche. Wir bringen unsere Leser:innen zum Händler und bieten unseren Werbekund:innen eine noch nie dagewesene Bühne.“

Für alle Automobil-Interessierten ist diese Ausgabe ein besonderer Leckerbissen: Die AR-Funktionen wurden erweitert: Videos, 3D-Animationen, Verlinkungen auf Websites, Konfiguratoren oder Händlersuche – alles wurde möglich gemacht, um den Leser:innen spannende Interaktionen, Hintergrundwissen, aber auch individuelle Angebote zu den einzelnen Fahrzeugmodellen erstellen zu lassen.

Herwig Langanger: „Somit konnten wir nicht nur die hohen Qualitätsansprüche unserer Leser:innen ansprechen, sondern auch unseren Anspruch an Innovation widerspiegeln. Wir konnten nebst den AR-Funktionen großartige Sonderwerbeformen, wie Halbmantel, Gatecover, 4-Seiter, Tabernakel und verkehrter Hefteinstieg, umsetzen. Vielen Dank auch an unsere Werbekund:innen, die an dieses tolle Produkt geglaubt und uns dabei unterstützt haben.“

„Presse“-App mit Augmented Reality-Funktion

Die „Presse“-App ist seit der ersten Ausgabe von Fahrstil mit dieser Funktion ebenfalls ausgestattet. Unter „Einstellungen“ können die Leser:innen Inhalte, welche mit dem AR-Symbol gekennzeichnet sind, scannen und bekommen zusätzliche Informationen zu Artikeln. Zugänglich ist diese neuartige Funktion für alle App-User:innen, ein angemeldetes Konto oder ein Abonnement ist nicht erforderlich.

