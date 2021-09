Aktienforum begrüßt BMF-Finanzbildungsstrategie als ersten Schritt

AF-Präsident Ottel: Nachhaltige Finanz- und Wirtschaftsbildung wäre Win-Win-Situation für alle – Steuerreform für Entlastung nutzen

Wien (OTS) - „Wissen schafft Vertrauen. Eine nachhaltige Strategie im Bereich der Finanzbildung ist der richtige Weg, um Menschen die Möglichkeiten des Kapitalmarkts verständlich zu machen und dessen Chancen zu eröffnen. Das könnte in weiterer Folge für einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sorgen und zukünftigen Krisen vorbeugen. Darüber ist Finanzbildung die Basis für sozialen Wohlstand“, so Robert Ottel, Präsident des Aktienforums, anlässlich der heutigen Präsentation der BMF-Finanzbildungsstrategie. Eines der wesentlichen Anliegen in diesem Bereich ist für Ottel die professionelle Überarbeitung von Unterrichtsmaterial samt einer breiten Verankerung in den Schullehrplänen.

Mit Blick auf die aktuellen Verhandlungen zur Steuerreform, die sich in der Zielgerade befinden, betont Ottel: „Die Dinge liegen auf dem Tisch. Die Menschen und Unternehmen erwarten nach dieser schwierigen Zeit Entlastungen, sei es eine spürbare KöSt-Senkung oder die Verankerung einer Behaltefrist beim Verkauf von Wertpapieren zwecks Altersvorsorge und Vermögensaufbau.“

Über das Aktienforum:

Das Aktienforum ist die Interessenvertretung der heimischen börsennotierten Unternehmen und setzt sich für einen starken österreichischen Kapitalmarkt ein. Auf die Mitglieder des Aktienforums entfallen drei Viertel der Marktkapitalisierung der Wiener Börse. Seit 1989 vertritt das Aktienforum die Interessen seiner Mitglieder auf europäischer und österreichischer Ebene. Das Aktienforum ist Mitglied der European Association for Share Promotion.

