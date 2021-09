ORF III am Freitag: Steinhauer-Schwerpunkt zum 70. Geburtstag mit Gala, Porträt, Spielfilm und „Aus dem Archiv“

Außerdem: „Kultur Heute Spezial“ zur Eröffnung des Raimund Theaters

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 24. September 2021, lässt ORF III Kultur und Information Schauspieler und Kabarettist Erwin Steinhauer anlässlich seines 70. Geburtstags hochleben. Zum Auftakt steht um 20.15 Uhr eine glanzvolle Geburtstagsgala aus dem ORF RadioKulturhaus auf dem Programm, zu der ORF-III-Moderator Peter Fässlacher neben dem Jubilar Lukas Resetarits, Alfred Komarek, Maria Köstlinger u. v. m. begrüßt. Anschließend folgt das Porträt „Zu meiner Zeit – Erwin Steinhauer“ (21.50 Uhr) mit Anekdoten aus den „wilden 60ern“ und Einblicken in sein künstlerisches Schaffen von den Anfängen bis zu seinem Durchbruch als Kabarettist Mitte der 1970er Jahre. Danach zeigt ORF III die von Nils Willbrandt inszenierte Tragikomödie „Für dich dreh ich die Zeit zurück“ (22.40 Uhr) von 2017 mit Steinhauer als liebender Mann seiner an Alzheimer erkrankten Frau alias Gisela Schneeberger. Um 0.10 Uhr steht ein Dacapo des bereits in ORF 2 gesendeten Films „Der Täter“ auf dem Programm, bevor der Abend mit einer Ausgabe von „Aus dem Archiv“ (1.40 Uhr) schließt. Noch mehr Erwin Steinhauer wartet am Wochenende auf das ORF-III-Publikum – so stehen am Samstag, dem 25. September, tagsüber zahlreiche Filme mit dem Publikumsliebling auf dem Programm und am Sonntag, dem 26. September, wird u. a. die „Brüder“-Trilogie mit Erwin Steinhauer, Wolfgang Böck und Andreas Vitásek in den Hauptrollen zu sehen sein.

Im Vorabend besucht ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr in einer Spezialausgabe „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) anlässlich der Wiedereröffnung des Raimund Theaters das frisch renovierte Mariahilfer Theaterhaus und bittet VBW-Geschäftsführer Franz Patay, VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck und Architekt Roman Mramor zum Interview. Sie zeigen was sich im Zuge des Umbaus alles getan hat. Weiters erfolgt im Rahmen der Sendung die Premiere der ersten Folge der neuen Musical-Rubrik „Faszination Musical“: Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin Elisabeth Engstler gibt darin sechs Wochen lang Einblicke in den künstlerischen Alltag der Vereinigten Bühnen Wien und trifft Musical-Stars zum Interview. In der Auftaktfolge ist Ana Milva Gomes, die auch die Eröffnungsgala im Raimund Theater an der Seite von VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck moderieren wird, zu Gast.

