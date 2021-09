Nadja Bernhard am 24. September zu Gast bei „Vera“

Wien (OTS) - Spannende Geschichten und berührende Themen: Am Freitag, dem 24. September 2021, sind um 21.20 Uhr „ZIB“-Anchorwoman Nadja Bernhard, ein Familienvater, der als Frau zur Welt kam, und eine Landwirtin, die meint: „Mein rechter Arm ist meine Kreditkarte“, zu Gast bei „Vera“.

Die Gäste bei „Vera“ am 24. September:

Man kennt sie als taffe „ZIB“-Anchorwoman: Nadja Bernhard. Bei Vera Russwurm zeigt sie sich von einer neuen Seite: Sie kommt mit ihrer Hündin Izzy und mit ihrer Ziehharmonika, mit der sie einen Ländler zum Besten geben wird.

Der 34-jährige Ricardo Föger, der als Anja geboren wurde, lebt heute wieder in jener Tiroler Gemeinde, in der er als Kind in seinem „falschen Körper“ so sehr gelitten hatte, dass er sich mit 24 das Leben nehmen wollte. Heute will er andere Menschen ermutigen, sich früher zu outen als er es tat, um den jahrelangen Leidensdruck zu verkürzen. Ins Studio kommt er gemeinsam mit seiner Ehefrau.

Die dreifache Mutter und Landwirtin Juliane von der Ohe hat in ihren Armen drei Chips implantiert: Für ihr Computerpasswort, zum Öffnen ihrer Eingangstüre und zum Bezahlen ohne Bargeld oder Kreditkarte. Voll Begeisterung schwärmt sie: „Verlegen, vergessen, verlieren – das war gestern!“

