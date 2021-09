Österreichische Holzbauindustrie mit neuem Vorsitzenden

Die Holzbauindustrie bietet die besten Lösungen, um eine klimaneutrale und kreislauforientierte Wirtschaft zu verwirklichen. Mit Holzbauten entsteht ein zweiter Wald, der langfristig Kohlenstoff speichert und das Klima schützt. Je mehr Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung verbaut wird, desto besser für die nächsten Generationen. Dr. Manfred Gaulhofer

Wien (OTS) - Dr. Manfred Gaulhofer ist neuer Vorsitzender der Berufsgruppe Bau des Fachverbandes der Holzindustrie Österreichs. Er wurde am 23. September 2021 einstimmig gewählt und folgt auf KR DI Helmuth Neuner, dem langjährigen Wirtschaftsdirektor des Stiftes Admont. Gaulhofer erklärt anlässlich seiner Wahl: „Ich danke den Mitgliedern für ihr eindeutiges Votum und ihr Vertrauen. Gemeinsam wollen wir die Rahmenbedingungen für den Holzbau weiter verbessern. Holzbau in und aus Österreich steht weltweit für Produkte höchster Qualität und handwerkliche Kunst. Österreichische Unternehmen zählen bei Holzkonstruktionen zu den führenden der Welt.“ Gaulhofer ist optimistisch über die Aussichten des Bauens mit Holz: „Die Holzbauindustrie bietet die besten Lösungen, um eine klimaneutrale und kreislauforientierte Wirtschaft zu verwirklichen. Mit Holzbauten entsteht ein zweiter Wald, der langfristig Kohlenstoff speichert und das Klima schützt. Je mehr Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung verbaut wird, desto besser für die nächsten Generationen.“

Der Holzbau umfasst das Bauen mit Holz und zahlreiche Branchen der Baustoffproduktion, darunter die Brettschichtholz-, Brettsperrholz-, Fenster-, Türen-, Parkett-, Holz- und Fertighaus- sowie die Massivholzplattenindustrie. Der Berufsgruppe Bau des Fachverbandes der Holzindustrie Österreichs gehören rund 85 Unternehmen, überwiegend in Familienbesitz, mit circa 5.500 Beschäftigten an.

Dr. Manfred Gaulhofer (Jg. 1954) studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Graz, wo er 1986 promovierte und 1974 bis 1988 Universitätsassistent war. Nach Aktivitäten in Wissenschaft und Kultur in Berlin gründete er 1992 ein internationales Beratungsunternehmen mit Büros in Berlin, Moskau und Graz. Von 2001 bis 2013 hatte Gaulhofer vielfältige Funktionen im Kulturmanagement inne. Er war unter anderem Mitglied der Jury zur Auswahl der Kulturhauptstädte Europas. Dem Universitätsrat der TU Graz gehörte Gaulhofer von 2008 bis 2018 an. 2018 wurde er zum Ehrensenator der TU Graz ernannt.

Manfred Gaulhofer ist seit dem Jahr 2008 in der familieneigenen Gaulhofer Industrie-Holding GmbH tätig, zunächst als Geschäftsführer und seit 2014 als Aufsichtsrat.

