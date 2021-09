AVISO – Freitag, 24. September 2021: Round Table „Gemeinsam gegen Hass“

Wien (OTS/SK) - „Gemeinsam gegen Hass – Stoppen wir Hate Speech und Hate Crimes in Österreich“ – unter diesem Motto lädt SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner gemeinsam mit dem SPÖ-Parlamentsklub zu einem Round Table mit Expert*innen und NGOs. Angesichts des Ansteigens von Hassangriffen auf Minderheiten, insbesondere gegen die LGBTIQ-Community und People of Color, wird dabei über konkrete Wege im Kampf gegen Hass und Diskriminierung sowie Verbesserungen in den Bereichen Prävention, Gewaltschutz und Aufklärung diskutiert. ****

Zeit: Freitag, 24. September 2021, 14:30 bis 17:00 Uhr

Ort: SPÖ-Parlamentsklub (Heldenplatz, Pavillon Ring)

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) ls/mp

