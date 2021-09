Wiener Goethehof holt sich internationale Auszeichnung für Energieeffizienz

Der europäische Dachverband für Vollwärmeschutz vergab erstmals EAE-Award

Es ist fantastisch, dass unser ETHOUSE Impulsgeber für einen europaweiten Wettbewerb war Clemens Hecht 1/2

Fassaden, die mit Vollwärmeschutz thermisch optimiert sind, bieten eine breite Palette an Vorteilen für Mensch, Umwelt und auch Finanzen. Clemens Hecht 2/2

Wien (OTS) - Mit der Botschaft „ETICS are amazing“ suchte der EAE-Award 2021 erstmals europaweit nach Gebäuden mit exzellenter Energieeffizienz, vom Neubau über die Gebäudeerweiterung bis hin zur Sanierung. Die Siegerprojekte veranschaulichen die Verbindung von Energieeffizienz und Architektur. Der Goethehof in Wien holte sich eine lobende Erwähnung in der Kategorie „Wohnbau Sanierung“. Ausgeschrieben wurde der Preis vom europäischen Dachverband für Wärmedämmverbundsysteme, die EAE (European Association for External Thermal Insulation Composite Systems – ETICS). Jury-Mitglied war Dr. Clemens Hecht, Sprecher der ARGE Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme. Verliehen wurde der EAE-Award online im Rahmen des 5. Europäischen ETICS-Forum am 16. September 2021.

Über 50 Einreichungen aus 10 Ländern europaweit: Das war der Pool für die Shortlist des ersten EAE-Awards. Unter den Nominierten fanden sich bereits die beiden ETHOUSE Award Siegerobjekte 2020, der Goethehof und das Haus Penzing in Wien. Darüber freut sich auch Clemens Hecht, Jury-Mitglied und Sprecher der ARGE Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme (QG), die den ETHOUSE Award auslobt. „Es ist fantastisch, dass unser ETHOUSE Impulsgeber für einen europaweiten Wettbewerb war“ , er ist stolz, dass sich der Erfolg über Österreichs Grenzen hinaus getragen hat. Denn Klimaschutz durch energieeffiziente Gebäude ist keine nationale Angelegenheit. „Fassaden, die mit Vollwärmeschutz thermisch optimiert sind, bieten eine breite Palette an Vorteilen für Mensch, Umwelt und auch Finanzen.“

Mit an die 400 TeilnehmerInnen wurden die Siegerinnen und Sieger des ersten EAE-Awards gebührend gefeiert; auch wenn als Corona-Schutzmaßnahme die Preisverleihung von Prag ins Web verlegt worden war.

Die Siegerobjekte im Überblick:



Kategorie gewerbliche und öffentliche Bauten

Gewinner: Kulturzentrum in Le Delta/Belgien

Aus der Jurybewertung: Außergewöhnliches Design und optimale Einfügung ins Stadtbild

Kategorie Wohnbau Sanierung

Gewinner: Villenkolonie Westend, Berlin/Deutschland

Aus der Jurybewertung: WDVS als ästhetische Problemlösung



Lobende Erwähnung I: Mehrfamilienhaus, Aosta/Italien

Aus der Jurybewertung: Historische Bausubstanz mit WDVS rekonstruieren

Lobende Erwähnung II: Goethehof in Wien/Österreich

Aus der Jurybewertung: Sanierung im Denkmalschutz und Wohnqualität

Kategorie Neubau Wohnbau Einfamilienhaus

Gewinner: Projekt VL-L, Linden/Belgien

Aus der Jurybewertung: Modernes Gebäude harmonisch in Landschaft inszeniert



Kategorie Neubau Wohnbau – Mehrgeschossiger Wohnbau

Gewinner: Petržalka Bezirk, Bratislava /Slowakei

Aus der Jurybewertung: Ästhetische Nachverdichtung in der Stadt

Lobende Erwähnung: Globe Works, Birmingham/United Kingdom

Aus der Jurybewertung: Hand in Hand – WDVS und regionale Bautradition

