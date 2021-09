START-Ateliers der Stadt Wien von vier jungen KünstlerInnen bezogen

Wien (OTS) - Die Kulturabteilung der Stadt Wien stellt erstmals miet- und betriebskostenfreie Atelierplätze zur Verfügung: Auf einer Gesamtfläche von insgesamt 335 m2 werden vier großzügige Atelierplätze in einem Gemeinschaftsatelier unentgeltlich für jeweils 2 Jahre bereitgestellt. Vier junge Wiener Nachwuchstalente aus den Bereichen Bildende Kunst und Medienkunst bezogen vor dem Sommer die Atelierplätze in Mariahilf.

“Für junge Künstlerinnen und Künstler ist es oft nicht einfach, Proben-, Ausstellungs- und Aufführungsräume, Werkstätten oder Ateliers zu finden. Es freut mich daher, dass wir im Bereich der Bildenden Kunst eine wichtige Unterstützung anbieten können. Die kostenfreien Start-Ateliers, hell, freundlich und geräumig, sind ideale Startbedingungen für Künstlerinnen und Künstler auf ihrem individuellem Weg zur künstlerischen Entwicklung und Entfaltung. Darüber hinaus bietet das Gemeinschaftsatelier die Möglichkeit zu Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit”, betont Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

“Wir arbeiten in der Kulturabteilung immer an einer Optimierung und Erweiterung unseres bestehenden Förderangebots. Mit den Start-Ateliers konnten wir ein neues Programm für junge bildende Künstlerinnen und Künstler ins Leben rufen, das ihnen den Einstieg ins professionelle Kunstschaffen erleichtern soll”, so Anita Zemlyak, Leiterin der Kulturabteilung.





Von Malerei zur digitalen Kunst

Zur Bewerbung aufgerufen waren in Wien lebende Absolventinnen und Absolventen der beiden Wiener Kunstuniversitäten – Akademie der bildenden Künste Wien und Universität für Angewandte Kunst Wien. Aus 36 Einreichungen (27 weiblich, 9 männlich) wurden von einem unabhängigen Fachbeirat Empfehlungen für 4 Nachwuchstalente, 3 weiblich, 1 männlich, ausgesprochen: Die KünstlerInnen sind in den Bereichen Malerei, Skulptur, Fotografie, Medien- und Konzeptkunst tätig.

Die nächste Ausschreibung ist für 1. - 31. Juli 2022 geplant. Weitere Informationen unter:

https://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/projekte/subventionen/start-atelier.html

