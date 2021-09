Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 24.9.: „Dumping am Himmel“

Wien (OTS) - Corona und die Arbeitsbedingungen in der Luftfahrtbranche sind Thema des von Manuel Marold gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 24. September um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Coronavirus-Pandemie hat den globalen Luftverkehr zu einem veritablen wirtschaftlichen Absturz gebracht - allein in Europa dürften von 65.000 Pilotenjobs 18.000 dauerhaft wegfallen, wie die europäische Pilotenvereinigung EPA schätzt. Wer überhaupt noch einen Job hat, kämpft nicht selten mit ausbeuterischen Arbeitsbedingungen:

Bei Billigairlines verdienen junge Piloten oftmals kein Geld, sondern im Gegenteil, sie müssen dafür zahlen, fliegen zu dürfen. Oder werden als Leiharbeiter angestellt, nach Flugstunden bezahlt, ohne Kündigungsschutz - und im Krankheitsfall bekommen die Pilotinnen und Piloten kein Geld. So mancher gerät in die Armuts- und Schuldenfalle, weil wegen der teuren Ausbildung Kredite aufgenommen wurden. Wer kann, orientiert sich beruflich neu, teilweise in gänzlich andere Richtungen: Ehemalige Piloten und Kabinenmitarbeiter sind mittlerweile beispielsweise als Lokomotivführer, Lehrer oder Winzer tätig. „Saldo“ berichtet über eine Branche, die gezwungen ist, sich in vielerlei Hinsicht neu zu erfinden.

